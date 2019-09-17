Капитан «Металлурга» забил за дубль, но не спас молодежную команду

Один в поле не воин.

Дисквалифицированный на две игры в матчах ПФЛ капитан «Металлурга» Евгений Фролов вынужденную паузу использовал для выступления за дублеров в первенстве СФФ «Центр».

В минувшей игре в Орле 33-летний защитник даже забил гол за молодежную команду, подключившись к розыгрышу стандарта во втором тайме. Увы, липецким дублерам это не помогло выиграть, победу праздновал «Орел»- 3:2.

На исходе первых четверти часа игры в воротах нашего голкипера Ильи Зеленова побывали два мяча, причем оба раза отличился форвард хозяев Артем Лукша. Важные события произошли в компенсированное время к первому тайму: капитан «Орла» Максим Николаев не реализовал пенальти, а в ответной атаке полузащитник «Металлурга-М» Илья Потрусаев успел отыграть один гол, на перерыв команды ушли при счете – 2:1. На 53-й минуте Фролов восстановил «статус-кво». Судьба матча повисла в воздухе, но на 68-й минуте полузащитник хозяев Иван Щербаков все-таки забил победный гол своей команды.

Напомним, что в недавнем перенесенном с лета матче 7-го тура этих же команд в Липецке орловчане были сильнее – 3:0, даже несмотря на помощь липчанам со стороны Фролова, чем только подтвердили, что один в поле не воин.

У Евгения Фролова закончилась двухматчевая дисквалификация во втором дивизионе за оскорбление судьи в одной из игр, в ближайшей игре «Металлурга» в субботу, 21 сентября, в Москве с «Араратом» он вернется в состав главной команды области.

ФК «Орел» - «Металлург-М» - 3:2 (2:1)

Голы: Лукша, 12 (1:0). Лукша, 15 (2:0). Потрусаев, 45+ (2:1). Е. Фролов, 53 (2:2). Щербаков, 68 (3:2).

Нереализованный 11-м: М. Николаев, 45+.

ФК «Орел»: 1. Александрин (16. Моисеев, 46), 10. Мирошкин, 6. Александриа, 15. Васюков, 49. Кванин, 99. Е. Ручкин (86. Н. Новиков, 87), 5. Д. Меркулов (31. Н. Красов, 62), 11. И. Щербаков, 20. Лукша (48. Мясищев, 86), 14. Умрихин (19. Д. Алехин, 46), 9. М. Николаев (86. М. Серегин, 46).

«Металлург-М»: 1. Зеленов, 47. Скопинцев, 6. Денежкин (3. А. Казанцев, 17), 99. Е. Фролов, 11. Смирных, 48. Н. Елисеев (15. Тиньков, 83), 25. Немов, 88. Тарлыков (77. Кукин, 78), 20. Потрусаев, 7. Колченко, 10. И. Глебов.

Предупреждения: Смирных, 22. Скопинцев, 28. Е. Фролов, 29. Елисеев, 45+ (все «Металлург»).

Судьи: Д. Филиппов, А. Клюев, К. Кандаков (все Воронеж). Инспектор А.Артемьев (Брянск).

14 сентября. Орел. 400 зрителей.