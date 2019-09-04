Капитан «Металлурга» за оскорбление судьи отделался раскаянием и минимальной дисквалификацией

"Сталевары" вновь отстояли своего футболиста.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского Футбольного Союза сегодня определил наказание для капитана «Металлурга» Евгения Фролова, обматерившего судью после проигранного домашнего матча с «Калугой» (0:1).

Уже в подтрибунном помещении по пути в раздевалку Фролов темпераментно раскритиковал работу судейской бригады во главе с москвичом Максимом Матюниным. Арбитр в ответ уже после матча предъявил защитнику красную карточку и нажаловался на него в протоколе игры, оставив запись о нецензурном оскорблении судейской бригады.

Сегодня Фролову пришлось объясняться за свое поведение по Скайпу перед членами КДК. Как сообщили в пресс-службе ФК «Металлург», Евгений заявил о своем раскаянии и о том, что неосмотрительные слова вылетели из его уст под воздействием эмоций. КДК учел и тот факт, что ранее 33-летний капитан «сталеваров» ранее не был замечен в предосудительном поведении, и с учетом всех обстоятельств выписал ему минимально возможную дисквалификацию пол предъявленному пункту обвинения – 2 матча. Теоретически Фролову грозило наказание до 4-х игр.

Увы, но Евгений пропустил один из главных матчей сезона – в ближайшую пятницу, 6 сентября в гостях у конкурента в борьбе за победу в группе «Центр» брянского «Динамо», а также домашний матч 14 сентября против белгородского «Салюта». На после он сможет вернуться 21 сентября в Москве в игре с «Араратом».

Добавим, что уже во второй раз в нынешнем сезоне футболисты «Металлурга» отделываются «малой кровью» за правонарушения. Так, уделенный в матче с «Химиком-Арсеналом» в Новомосковске Андрей Овчинников тоже вместо 4-х возможных игр дисквалификации пропустил 2 матча. Это стало возможным, благодаря тому, что новое руководство клуба стало настаивать, чтобы на заседаниях КДК по видеоконференции свою позицию могли озвучить и сами игроки нашего клуба. Ведь футбол – это борьба не только на поле.