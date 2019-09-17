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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
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Футболисты были осуждены за хулиганство
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО, сообщает RT.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Напомним, что футболисты отбывали наказание в исправительной колонии с четвертого июля. Согласно решению суда, который прошел в мае 2019 года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы соответственно.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Напомним, что футболисты отбывали наказание в исправительной колонии с четвертого июля. Согласно решению суда, который прошел в мае 2019 года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы соответственно.
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нквд