Липчанин решил судьбу Кубка России, и стал 4-м земляком, удостоенным звания мастера спорта по регби

А сборная нашей области достойно выступила в Курбке России.

В Москве завершился финальный турнир по регби-7, в котором впервые выступала сборная Липецкой области.

«Золотой» воспитанник

Главный приз завоевала краснодарская «Кубань», которая на стадионе «Фили» обыграла столичную «Славу» - 26:19.

Победа была добыта на последних секундах матча, когда решающую попытку (это действие в регби оценивается в 5 очков) в зачетную зону соперников занес игрок «Кубани» воспитанник липецкого регби Илья Чернышов.

Таким образом, наш земляк решил исход одного из главных турниров страны. Чернышов стал одним из лучших игроков краснодарского клуба и всего турнира в целом. За победу в Кубке страны ученику липецких тренеров Сергея Бабкина и Андрея Щукина теперь положено звание мастера спорта России!







Победоносная "Кубань".

Как уточнил Сергей Бабкин, Илья стал четвертым воспитанником в истории липецкого регби, который удостоился мастерского звания. Ранее этот престижный рубеж мастерства покоряли Тимур Темиев, Александр Толмачев и Марина Кукина.







Новоиспеченный обладатель Кубка России со своим первым тренером Сергеем Бабкиным.

Лучший результат в истории липецкого регби

Сборная Липецкой области получила право выступить в финальном турнире Кубка страны, как победитель Федеральной регбийной лиги (ФРЛ). В июле в Казани липчане не оставили шансов своим конкурентам. Но там соперниками команды Щукина и Бабкина были в основном любители, а теперь в столице липчанам пришлось мериться силами с сильнейшими «профи» страны.

Уже в первом матче нашей команде достался прошлогодний обладатель Кубка России «Нарвская застава» из Санкт-Петербурга. Липчане не сдались на милость победителя, а пытались оказать достойное сопротивление. В итоге выиграла команда из города на Неве, но что называется «в упорной борьбе» - 33:12. Затем сборная Липецкой области достойно смотрелась и в матче с будущим обладателем трофея «Кубанью», уступив – 12:21. А вот нижегородский «Адмирал» наши парни победили – 17:5.

Липчане прошли в плей-офф, где получили бесценный опыт игры против сильнейших отечественных клубов: «ВВА-Подмосковью» они проиграли – 0:50, столичному ЦСКА – 7:36.

Землякам выпало играть за итоговое 7-е место: наши ребята бились со столичным «Торпедо», но чуть не хватило везения, соперники выиграли – 24:17. Но и итоговое 8-е место в Кубке России среди 12 сильнейших команд стало весомым достижением для липецкого регби. Можно даже сказать – пока главным в истории.

Фото Сергея Бабкина и федерации регби России.

