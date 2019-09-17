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52 минуты назад

Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне

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Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне

Громкий скандал разгорелся в администрации Ульяновской области

Чиновнице из Ульяновска грозит увольнение за селфи. На нем советница главы региона Светлана Опенышева принимает в санатории в Азербайджане так называемую шоколадную ванну — спа-процедуру, где в лечебных целях используют нафталановую нефть.

Несмотря на то что такой терапевтический сеанс в санаториях стоит относительно недорого — около тысячи рублей, — отдых чиновницы вызвал волну общественного порицания, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что после случившегося губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал свою сотрудницу и поручил ее уволить.

Морозов назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовал "жить более скромно". Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу.


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