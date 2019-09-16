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В Липецке прошел крестный ход «За трезвость!»

34 706
#крестный ход
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В Липецке прошел крестный ход «За трезвость!»

Верующие обошли крестным ходом микрорайон "Университетский"

В минувшие выходные в Липецке прошел крестный ход "За трезвость!". Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского пред иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» был отслужен молебен о страждущих недугами винопития и наркомании.

Крестный ход возглавили протоиерей Сергий Косых, который оказывает духовную поддержку активистам православного общества «Трезвение», и руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.

Более 100 крестоходцев,  среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.

В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании. В завершение крестного хода на территории храма состоялась общая трапеза, организованная активистами православного общества «Трезвение», сообщает сайт Первого липецкого благочиния.
34 706
#крестный ход
1

Комментарии (34)

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1111

1 минуту назад
звиздюлей...
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Ошибся разделом

1 минуту назад
Я, на завод их..., Дибилойд здесь совсем другая тема, тебе не сюда.
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1111

2 минуты назад
#*+, а * *ды дать никак? ну друзей позови....
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1111

3 минуты назад
Я, на завод их..., я соласен с Вами нас е*бут а мы крепчаем....и кресный ход и т.д
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#*+

4 минуты назад
1111, Живу по соседству с пивнухой которая работает круглосуточно, постоянно драки, голдёшь,разборки. По начам в основном. Ну надо тебе выпить пива, зайди выпий после работы. Но такое терпеть каждый день невозможно. Мало того по начам мат перамат, у многих дети.
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Я, на завод их...

5 минут назад
Практически ни для кого не является секретом, что в настоящее время страна разделена на две части. Есть так называемая "элита" в чьих руках сосредоточены основные рычаги управления державой и все богатства страны, а есть остальные...Причем "самой патриотичной" у нас является как раз "элита"!Патриотизм объявлен главной идеологией нашей страны. Все предприятия, богатства недр, всех природных ресурсов принадлежат олигархам иностранным и «российским»
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1111

7 минут назад
гость, я не баба....если вы об этом......
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1111

8 минут назад
гость, не понял?
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Ну слава богу

8 минут назад
Теперь пить перестанут
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гость

9 минут назад
1111, ты прям сейчас руки бросил (а) свои с командоконтроллеров ! Так ?
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