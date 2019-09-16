Общество
сегодня, 10:58
В Липецке прошел крестный ход «За трезвость!»
34 706
Верующие обошли крестным ходом микрорайон "Университетский"
В минувшие выходные в Липецке прошел крестный ход "За трезвость!". Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского пред иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» был отслужен молебен о страждущих недугами винопития и наркомании.
Крестный ход возглавили протоиерей Сергий Косых, который оказывает духовную поддержку активистам православного общества «Трезвение», и руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.
Более 100 крестоходцев, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.
В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании. В завершение крестного хода на территории храма состоялась общая трапеза, организованная активистами православного общества «Трезвение», сообщает сайт Первого липецкого благочиния.
Крестный ход возглавили протоиерей Сергий Косых, который оказывает духовную поддержку активистам православного общества «Трезвение», и руководитель Епархиального отдела по связям с медицинскими учреждениями, председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин.
Более 100 крестоходцев, среди которых были не только страждущие, но и их родственники, неся в руках икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошли от храма преподобного Сергия Радонежского вокруг микрорайона «Университетский» по улицам: Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.
В пути cледования православные молились о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании. В завершение крестного хода на территории храма состоялась общая трапеза, организованная активистами православного общества «Трезвение», сообщает сайт Первого липецкого благочиния.
34 706
1111
Ошибся разделом
1111
1111
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Я, на завод их...
1111
1111
Ну слава богу
гость