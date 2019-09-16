Два угона совершены в Липецке за три дня

Угонщики задержаны

15 сентября в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку обратился 49-летний мужчина с заявлением о том, что в период 14 по 15 сентября неизвестными от дома по пер.Рудный совершен угон его автомобиль "Мицубиси-Аутландер". Сотрудниками ОУР ОП № 2 УМВД России по Липецку по подозрению в совершении преступления задержаны 23 и 24-летние жители Липецка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».



13 сентября 2019 г. сообщалось об угоне автомобиля "ВАЗ-21099". Сотрудниками ОМВД по Липецкому району по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний житель Липецкого района Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

