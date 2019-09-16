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Два угона совершены в Липецке за три дня

3 901
#угон
Два угона совершены в Липецке за три дня

Угонщики задержаны

15 сентября в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку обратился 49-летний мужчина с заявлением о том, что в период 14 по 15 сентября неизвестными от дома  по пер.Рудный совершен угон его автомобиль "Мицубиси-Аутландер". Сотрудниками ОУР ОП № 2 УМВД России по Липецку  по подозрению в совершении преступления задержаны  23 и 24-летние жители Липецка. Возбуждено уголовное дело по  ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

13 сентября 2019 г. сообщалось об угоне автомобиля "ВАЗ-21099". Сотрудниками ОМВД по Липецкому району по подозрению в совершении преступления задержан  18-летний житель Липецкого района Возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».
3 901
#угон

Комментарии (3)

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111

3 минуты назад
от этих автомобилистов уже и газонов во дворах не осталось даже у бомжей авто нужно что-то делать для городских жителей какой-то налог на авто вводить
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нквд

8 минут назад
Сажать ублюдков и не выпускать . пущай кукарекают
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Справедливый

29 минут назад
Голой жопой на рычаг кпп .
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