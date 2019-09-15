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Постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП
Кинематографист Валерий Боковенко погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Ему было 72 года.
Как сообщает "78.ru", трагедия произошла 14 сентября 124-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки". Там Mazda Боковенко вылетела на встречную полосу и столкнулась с Honda. Причины ДТП устанавливаются.
Сообщается, что Боковенко погиб на месте, водитель Honda был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Боковенко работал художником-постановщиком во многих проектах, в том числе телесериалах "Убойная сила" и "Морские дьяволы", сообщает www.mk.ru