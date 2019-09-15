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Помидоры могут вызвать облысение
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов и их употребление является профилактикой рака.
Когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.
Медик отметил, что эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Поэтому помидоры вызывают синдром хронической усталости, сыпь на коже, негативно влияют на мозговую деятельность и могут привести к облысению.
Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления, сообщает vm.ru