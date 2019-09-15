Помидоры могут вызвать облысение

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов и их употребление является профилактикой рака.





Когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.



Медик отметил, что эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Поэтому помидоры вызывают синдром хронической усталости, сыпь на коже, негативно влияют на мозговую деятельность и могут привести к облысению.



Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления, сообщает



Врач не оспаривает свойства томатов предупреждать онкологию. Однако в книге «Парадокс растений» он пишет, что, помимо ликопена, который уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей, в помидорах содержатся лектины — разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. А они представляют серьезную угрозу для здоровья человека.Когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.Медик отметил, что эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Поэтому помидоры вызывают синдром хронической усталости, сыпь на коже, негативно влияют на мозговую деятельность и могут привести к облысению.Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления, сообщает vm.ru