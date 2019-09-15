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Помидоры могут вызвать облысение

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Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью,  несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов и их употребление является профилактикой рака.

Врач не оспаривает свойства томатов предупреждать онкологию. Однако в книге «Парадокс растений» он пишет, что, помимо ликопена, который уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей, в помидорах содержатся лектины — разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. А они представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

Когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям. 

Медик отметил, что эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Поэтому помидоры вызывают синдром хронической усталости, сыпь на коже, негативно влияют на мозговую деятельность и могут привести к облысению.

Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления, сообщает vm.ru

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