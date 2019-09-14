Бывший игрок ЛКС продолжает забивать за Липецк, даже перейдя в другую команду

Победу в Великом Новгороде принесли хет-трик Адамова, «дубль» Кондратьева и автогол нашего бывшего футболиста Шакиева.

Во втором матче Высшей лиги АМФР липецкий мини-футбольный клуб не допустил осечки, как в первой игре. В Великом Новгороде наши парни были сильнее местного «Делового Партнера» - 7:4.

Дополнительную интригу матчу придавал тот факт, что главный тренер Хозяев Алексей Степанов в прошлом сезоне работал именно с липецкой командой. Накануне он дал интервью, в котором (не исключено, что притворно) заявил, что встреча не будет иметь для него особого значения,, поскольку из бывших подопечных в ЛКС уже никого не осталось.

На самом деле это не совсем так – уже на 3-й минуте бывший подопечный Степанова и старожил липецкой команды Максим Истомин открыл счет в матче.

Хозяева восстановили равенство, но липчане провели ударную двухминутку в середине первого тайма. Роман Адамов забил свой первый гол за Липецк в официальным матчах, через две минуты точным ударом отметился капитан команды Сергей Кондратьев – 3:1.

А еще через несколько секунд свой очередной гол во славу липецкого мини-футбола забил Анар Шакиев, игрок «Делового Партнера», поразивший свои ворота. Прошлый чемпионат и летнюю предсезонку Шакиев провел в составе ЛКС и, видимо, так прикипел к нашей команде, что продолжает забивать за него даже в составе другого клуба (на фото вверху он еще в майке нашей команды играет против... "Делового партнера").

Перед перерывом зрители увидели еще и второй гол Кондратьева – 5:1.

Во втором тайме счет долго не менялся. Новгородцы ответили «дуплетом» - Дмитрий Костенко отличился на 47-й и 48-й минутах – 5:3.

Далее сработала пословица «Не буди лихо, пока оно тихо»: липчане вновь включились на полную мощность, а команду повел за собой Адамов, как и положено лидеру. Роман отличился еще дважды, оформив «хет-трик».

У хозяев Костенко тоже забил свой 3-й мяч, но «Деловому Партнеру» это не помогло.

На ближайшей повестке дня у липчан – участие в первом этапе Кубка России с 20 по 22 сентября в Нижнем Новогороде. Соперниками станут местный «Оргхим», «Алга» из Уфы и самарский «Луч-ГТС».

А в чемпионате липчане следующий матч проведут дома 29 сентября с командой «Газпром-Бурение» из подмосковного Щелкова.

«Деловой партнер» (Великий Новгород) - ЛКС - 4:7 (1:5)

Голы: Истомин, 3 (0:1). Воронцов, 12 (1:1). Адамов, 14 (1:2). Кондратьев, 16 (1:3). Шакиев, 16 (1:4 автогол). Кондратьев, 21 (1:5). Костенко, 46 (2:5). Костенко, 47 (3:5). Адамов, 48 (3:6). Костенко, 49 (4:6). Адамов, 49 (4:7).

Предупреждение: Чугунов (Деловой партнёр), 50. Фолы: 9-9 (5-5). Судьи Д.Волков (Москва), А.Попов (Санкт-Петербург).

14 сентября. Великий Новгород. ФСК НовГУ им.Ярослава Мудрого. 500 зрителей.

Фото МФК ЛКС



