Общество

57 минут назад

Липчанин в последний момент выкупил арестованный у него автомобиль

9 622
#Приставы #УФССП #долги
Липчанин в последний момент выкупил арестованный у него автомобиль

Сусса долга составила почти 200 тысяч рублей.

Липецкие судебные приставы взыскали крупный долг с местного жителя по кредитным платежам в размере 187 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, для этого им пришлось арестовать автомобиль должника, который в свою очередь был обнаружен в ходе совместного рейда с ГИБДД.

Автовладельцу грозила продажа его имущества в счет долга, но в последний день, когда он мог еще выкупить авто, на расчетный счет управления поступила вся сумма долга. Не исключено, чтобы спасти «четырехколесного друга», мужчине пришлось залезать в новые долги.

Фото news-life.ru

9 622
#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (10)

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абрамов ич!!!

28 секунд назад
Не все такие идеальные как ты, Не забывай , что и на тебя может пасть перст судьбы - фатум и ты мгновенно превратишься в беспомощного инвалида ...
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Вот щас придёт

6 минут назад
сюда липецкий тролль Перри Мейсон и надерёт тебе задницу ! Он , этот тролль. шибко не любит людей, которые не уважают и критикуют верховных правителей ,
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Суссанна

10 минут назад
Здрасьте, это я. Ваша Суссочка.
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наталье

11 минут назад
перед
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абрамов ич

13 минут назад
не можешь какать не мучай опу,не надо было лезть в кредит коль нищеброд
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Путин !

43 минуты назад
В России ни читать ,ни писать не умеют , Да ещё беспредел и нарушение конституции на каждом шагу !, Путин ты кто ?!.
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Путин !

45 минут назад
Ты мразь ,ты до чего Россию довёл ?.
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Наталья

51 минуту назад
СуССа долга?Вы серьёзно?с похмелюги что-ли печатаете?
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ZZZZZ

51 минуту назад
"Сусса" - это что такое применительно к долгу?
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Дмитрий

52 минуты назад
* , долбоклюи
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