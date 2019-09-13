57 минут назад
Липчанин в последний момент выкупил арестованный у него автомобиль
Сусса долга составила почти 200 тысяч рублей.
Липецкие судебные приставы взыскали крупный долг с местного жителя по кредитным платежам в размере 187 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, для этого им пришлось арестовать автомобиль должника, который в свою очередь был обнаружен в ходе совместного рейда с ГИБДД.
Автовладельцу грозила продажа его имущества в счет долга, но в последний день, когда он мог еще выкупить авто, на расчетный счет управления поступила вся сумма долга. Не исключено, чтобы спасти «четырехколесного друга», мужчине пришлось залезать в новые долги.
Фото news-life.ru
абрамов ич!!!
Вот щас придёт
Суссанна
наталье
абрамов ич
Путин !
Путин !
Наталья
ZZZZZ
Дмитрий