Липчанин в последний момент выкупил арестованный у него автомобиль

Сусса долга составила почти 200 тысяч рублей.

Липецкие судебные приставы взыскали крупный долг с местного жителя по кредитным платежам в размере 187 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, для этого им пришлось арестовать автомобиль должника, который в свою очередь был обнаружен в ходе совместного рейда с ГИБДД.

Автовладельцу грозила продажа его имущества в счет долга, но в последний день, когда он мог еще выкупить авто, на расчетный счет управления поступила вся сумма долга. Не исключено, чтобы спасти «четырехколесного друга», мужчине пришлось залезать в новые долги.



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