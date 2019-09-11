Мужчин остается меньше после 40 лет

В Липецкой области численный перевес женщин над мужчинами в прошлом году начинался после 40-летнего возраста. Такие данные приводит Росстат.

Всего на 1 января 2019 года в Липецкой области насчитывалось 1 миллион 144 тысячи жителей — на 6,5 тысячи меньше, чем на 1 января 2018 года. Мужчин оказалось почти на 100 тысяч меньше, чем женщин: 522,7 тысячи представителей сильного пола и 621,3 тысячи - женского населения. Среди липчан моложе трудоспособного возраста численный перевес был в мужскую сторону: 100,8 тысячи молодых людей против 95,7 тысячи девичьего населения. Среди жителей трудоспособного возраста женщин все еще чуть меньше (291,2 тысячи женщин против 323,6 тысячи мужчин), но среди лиц старше трудоспособного возраста обратная картина, и разрыв составил 2,4 раза: 98,3 тысячи мужчин и 234,4 тысячи женщин.



Первый период, когда мужчин оказалось меньше, чем женщин, в прошлом году пришелся на возраст 20-24 года. С 25 лет мужчин и женщин примерно поровну, а после 30 лет вновь наблюдался перевес в пользу сильного пола. Но уже с категории «40-44 года» мужчин становилось меньше, и разрыв между мужским и женским населением только увеличивался. К возрастному периоду «70-74 года» он составил почти два раза: 13,4 тысячи мужчин и 25,4 тысячи женщин. Среди пенсионеров старше 85 лет женщин почти в 4 раза больше мужчин (15,4 тысячи против почти 4 тысяч).



