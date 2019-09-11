36 минут назад
Мужчин остается меньше после 40 лет
В Липецкой области численный перевес женщин над мужчинами в прошлом году начинался после 40-летнего возраста. Такие данные приводит Росстат.
Первый период, когда мужчин оказалось меньше, чем женщин, в прошлом году пришелся на возраст 20-24 года. С 25 лет мужчин и женщин примерно поровну, а после 30 лет вновь наблюдался перевес в пользу сильного пола. Но уже с категории «40-44 года» мужчин становилось меньше, и разрыв между мужским и женским населением только увеличивался. К возрастному периоду «70-74 года» он составил почти два раза: 13,4 тысячи мужчин и 25,4 тысячи женщин. Среди пенсионеров старше 85 лет женщин почти в 4 раза больше мужчин (15,4 тысячи против почти 4 тысяч).
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