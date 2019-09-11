Загадка сокольских колец

Журналисты GOROD48 решили найти объяснение спутниковым снимкам, на которых отчетливо видны круги на лугах за рекой Воронеж в районе Сокола.





Вид на берег реки Воронеж, где в XVII веке располагался город-крепость Сокольск

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Странные кольца заметил на спутниковых картах Липецка подписчик сообщества GOROD48 в социальной сети «ВКонтакте»:Реакция пользователей на сообщение, как не странно, была сдержанной. Обсуждение походило на заседание телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?»: «Предполагаю, что это просто так расположена почва, быть может, когда строили ж/д, могли просто вырыть для чего-то», «Очень похожи на воронки от снарядов», «Старые карстовые воронки, для нашей местности такие явления характерны. Плюс там газы всякие из-под земли просачиваются, могут из-за них растения гибнуть», «Судя по геометрии и характеру окружностей можно предположить, что они являются результатом контакта с поверхностью земли двигателей округлой формы, работающих на не ископаемом топливе, возможно антигравитационные или работающие на тёмной материи», «Мой дед часто ходил в эти места на рыбалку за карасём. Я задавал ему такой же вопрос, на что он мне ответил, что давно здесь был выпас для коров, эти круги рыли специально, в них укладывалась скошенная трава и коровам ненадо было далеко ходить в поисках еды ,вот так...», «А может там когда-то гранаты/мины взрывались?»Некоторые посоветовали автору поста пойти и посмотреть своими глазами, что это за круги. Не знаем, пошел ли туда автор, но журналисты GOROD48 решили посетить это место. Но сначала скрины спутниковых карт мы показали липецкому историку, археологу и краеведу Александру Клокову, который вызвался сопроводить нашу «экспедицию».Путь к загадочному лугу с кругами оказался недолог. Эти места знакомы всем жителям Сокола, и они называют их «за чугунком». То есть, за железнодорожным мостом станции «Чугун-1». Когда-то сокольцы ходили «за чугунок» или «за речку» отдыхать на лугах, собирать землянику, которой тут и поныне – прорва, резать букеты черемухи и сирени, купаться на диких пляжах левого берега реки Воронеж, удить рыбу. И до Силикатных озер отсюда минут 20 пешим ходом берегом реки. Эти же заливные луга, и по левую, и по правую сторону железной дороге, испокон веков были популярны у сокольских животноводов-частников, для чего они соорудили два коровника – один напротив сокольского пляжа, другой – напротив завода «Свободный Сокол». Просуществовали пастбища с коровниками до конца 90-х годов, а потом поколения тружеников, живущих натуральным хозяйством, сменили поколения Y и Z, для которых коровы стали пережитком прошлого.Но тропинки на старые сокольские пастбища до конца не заросли. Ими еще пользуются редкие рыбаки. Но, зато прибавились плюсы от того, что люди здесь стали бывать реже. На лугах практически полностью отсутствует мусор, бушует разнотравье, раздолье непуганым птицам и просто – тишина, которую нарушают только проходящие поезда.Круги, видимые со спутников, нашлись сходу, справа от тропы, затем слева, ближе к устью Матыры, и вдоль берега реки Воронеж сразу несколько, рядами и попарно, образуя «восьмерки». Их оказалось даже больше, чем на картах. Диаметр колец 8-12 метров.Как оказалось, Александр Клоков заметил эти круги давно, во время разведки археологических памятников. Кстати, на части этого луга, которому один из липецких краеведов и орнитологов дал название «Митрохин угол», как раз расположен памятник бронзового века.- Поначалу я тоже задался вопросом: «Что это за круги?». Но оказалось, что ларчик открывался просто, - рассказал Александр Клоков. – Это «островки» для копен сена. Их окружали кольцевой канавой, которая заполнялась водой, чтобы уберечь сено от грызунов. Летом заготавливали сено, ждали, когда на реке установится лёд, и потом перевозили на волокушах сено во дворы. А за то время, пока копны находились на лугах, их могли здорово «поточить» грызуны. Потери, порой, составляли до 50%. Поэтому их окружали водой. И когда вода замерзала, это тоже служило защитой от грызунов. По льду мыши не любят передвигаться.Казалось бы, очень простое, и естественное для старших поколений объяснение. Но нам интересны сокольские кольца и сами луга на левом берегу Воронежа за Соколом своей историей. Традиция ведения сельского хозяйства в этом конкретном месте уходит глубоко в века, во времена существования напротив устья реки Воронеж города-крепости Сокольск.Напротив Сокольска, на левом берегу Воронежа и правом Матыры, рос мачтовый лес. При Петре I там располагалась верфь, где собирали струги для азовских походов Петра. А левый берег Матыры, вплоть до нынешнего Силикатного леса был отдан крестьянам Сокольска. Кстати, по словам Клокова, на опушке Силикатного леса, докуда простирались сокольские угодья, тоже были такие кольца, причем они смыкались, и получилась форма цветка.Нынешние кольца, конечно же не такие древние, как сама традиция и этот сельскохозяйственный приём. Но такие кольца здесь были и в древности, и это, своего рода уцелевший памятник истории нашего города, или более древнего города, чем Липецк – Сокольска, ставшего потом районом областного центра.