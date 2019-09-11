Происшествия

23 минуты назад

Воришка попал на запись камеры

8 622
#кража
Воришка попал на запись камеры

Мужчина оторвал с иномарки эмблему.

Сегодня около половины третьего ночи неизвестный мужчина украл с автомобиля «Фольксваген» эмблему. Машина была припарковала у дома №49/1 по Московской. Воришка скрылся с добычей, но его выходка попала на запись камер наблюдения.


Владелец иномарки просит всех, кто узнал мужчину, связаться с ним по телефону 89036438123 (Евгений).
8 622
#кража

Комментарии (8)

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Свободный Липецк

2 минуты назад
Уважаемые граждане, почаще проходите между подобных корыт с авоськами, полными куриных яиц, наждачной бумаги и растворителей. Обвешивайте локти и плечи и бёдра мотоциклетной защитой, чтобы таких помойщиков вычистяль и опускать на городе48.
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Владимир

3 минуты назад
отпетушитель, да эмблемой волькса.именно туда и поглубже.
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гость

3 минуты назад
гость, а про ЧИНУШ , ведь так нельзя сказать ! ОСВАИВАЮТ МИЛЛИОНЫ и НИЧЕГО ! "Уважаемые люди " . А ЭТИ все подъезды обоссали , ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ГОРОДИЩЕ ВЫТОПТАЛИ , ВСЮ ГАЛЬКУ из Быханов сада УКРАЛИ и за ЭМБЛЕМЫ ВЗЯЛИСЬ !
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безопасный город

10 минут назад
Уважаемые автовладельцы .кооперируйтесь собирайте средства на приобретение уличных камер видеонаблюдения и обвешивайте ваши дворы . чтобы таких помойщиков вычислять и опускать
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Нищеброды

12 минут назад
Вот и хозяин нашёлся. А где ты был, когда твоя тарантайка стояла без присмотра ??
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Викторм

13 минут назад
Надо у спецов попросить, чтобы физиономию увеличили и сделали более четкой. Должны же мы знать своих "героев"...
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отпетушитель

13 минут назад
Найти и отпетушить по полной ..идарас
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гость

19 минут назад
докатились, уже эмблемы с машин воруют, позор, позарится на такую мелочь
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