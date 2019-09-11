Воришка попал на запись камеры

Мужчина оторвал с иномарки эмблему.

Сегодня около половины третьего ночи неизвестный мужчина украл с автомобиля «Фольксваген» эмблему. Машина была припарковала у дома №49/1 по Московской. Воришка скрылся с добычей, но его выходка попала на запись камер наблюдения.





Владелец иномарки просит всех, кто узнал мужчину, связаться с ним по телефону 89036438123 (Евгений).