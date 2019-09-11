Происшествия

59 минут назад

Липчанин отсудил пятикратную стоимость кухни

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#права потребителя. суд #кухня
Липчанин отсудил пятикратную стоимость кухни

При стоимости товара в 160 000 рублей покупатель получит почти 850 000 рублей.

Правобережный районный суд рассмотрел иск липчанина, связанный с защитой прав потребителя. Мужчина обратился в суд, когда не смог урегулировать свои разногласия с магазином, где он заказал кухню. Горожанин потребовал через суд вернуть стоимость товара, а также взыскать с организации штрафы и неустойки.

Еще в ноябре 2018 года липчанин заказал у организации кухню и ее монтаж. Мебель и услуги обошлись покупателю в 160 000 рублей. Вся кухня должна была быть готова к середине января. Покупатель ждал до середины мая, веря уговорам продавца. Но кухню он так и не получил. Все требования и претензии покупателя остались без ответа. Тогда липчанин пошел с иском в суд.

Суд решил взыскать с продавца кухни не только стоимость кухни, но штраф, моральный вред и неустойку. В итоге оставшийся без кухни липчанин получит 844 500 рублей, что превышает стоимость гарнитура более чем в пять раз.
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#права потребителя. суд #кухня

Комментарии (5)

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Судья

27 минут назад
Какая-то левая нормальная судья присудила бы десять тыс неустойки и контора заплатила бы все сразу и сполна
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Приистав

38 минут назад
Маруся, взыскать можно с черта лысого а если ты ип так и вообще устроить козью рожу... и ооошка тоже все не так однозначно... главное хороший приистав
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Маруся

42 минуты назад
Ну удачи. Пока он будет взыскивать, этот ИП благополучно закроется, а может быть и ОООшка с уставным капиталом 10 000 и бегай потом за приставами...Выиграть суд - еще не получить деньги
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Дык +

44 минуты назад
Пора, блин, этих горе-продавцов учить! Правда, очень уж от решения судьи веет не очень простым статусом пострадавшего покупателя.
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Осталось взыскать

45 минут назад
Осталось взыскать их с магазина))) Искренне желаю удачи) Надеюсь, у пострадавшего все получится
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