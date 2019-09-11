Липчанин отсудил пятикратную стоимость кухни

При стоимости товара в 160 000 рублей покупатель получит почти 850 000 рублей.

Правобережный районный суд рассмотрел иск липчанина, связанный с защитой прав потребителя. Мужчина обратился в суд, когда не смог урегулировать свои разногласия с магазином, где он заказал кухню. Горожанин потребовал через суд вернуть стоимость товара, а также взыскать с организации штрафы и неустойки.



Еще в ноябре 2018 года липчанин заказал у организации кухню и ее монтаж. Мебель и услуги обошлись покупателю в 160 000 рублей. Вся кухня должна была быть готова к середине января. Покупатель ждал до середины мая, веря уговорам продавца. Но кухню он так и не получил. Все требования и претензии покупателя остались без ответа. Тогда липчанин пошел с иском в суд.



Суд решил взыскать с продавца кухни не только стоимость кухни, но штраф, моральный вред и неустойку. В итоге оставшийся без кухни липчанин получит 844 500 рублей, что превышает стоимость гарнитура более чем в пять раз.