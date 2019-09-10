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Автомобиль такси выбросило с дороги на улице Космонавтов после столкновения с «Калиной»

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#Авария #ДТП
Автомобиль такси выбросило с дороги на улице Космонавтов после столкновения с «Калиной»

В аварии пострадали два человека.

Вечером 10 сентября в Липецке на улице Космонавтов напротив ТЦ «Ноябрьский» столкнулись автомобили «Рено Логан» службы такси и «Лада Калина».

- «Лада Калина» двигалась в сторону 10-го микрорайона, водитель начал разворот с правого ряда - рассказали GOROD48 очевидца аварии. - В этот момент в «Калину врезалось такси двигавшееся по левому ряду.

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От удара «Рено Логан» выбросило на обочину. Водитель такси и его пассажирка не пострадали, а вот водитель и пассажирка «Лады Калина» получили травмы, врачи скорой оценивают их тяжесть и необходимость госпитализации.
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#Авария #ДТП

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