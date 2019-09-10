Происшествия
сегодня, 22:00
Автомобиль такси выбросило с дороги на улице Космонавтов после столкновения с «Калиной»
В аварии пострадали два человека.
Вечером 10 сентября в Липецке на улице Космонавтов напротив ТЦ «Ноябрьский» столкнулись автомобили «Рено Логан» службы такси и «Лада Калина».
- «Лада Калина» двигалась в сторону 10-го микрорайона, водитель начал разворот с правого ряда - рассказали GOROD48 очевидца аварии. - В этот момент в «Калину врезалось такси двигавшееся по левому ряду.
От удара «Рено Логан» выбросило на обочину. Водитель такси и его пассажирка не пострадали, а вот водитель и пассажирка «Лады Калина» получили травмы, врачи скорой оценивают их тяжесть и необходимость госпитализации.
- «Лада Калина» двигалась в сторону 10-го микрорайона, водитель начал разворот с правого ряда - рассказали GOROD48 очевидца аварии. - В этот момент в «Калину врезалось такси двигавшееся по левому ряду.
От удара «Рено Логан» выбросило на обочину. Водитель такси и его пассажирка не пострадали, а вот водитель и пассажирка «Лады Калина» получили травмы, врачи скорой оценивают их тяжесть и необходимость госпитализации.