Спорт

48 минут назад

Экс-бомбардир «Металлурга» исправно забивает за Тольятти (ВИДЕО)

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Экс-бомбардир «Металлурга» исправно забивает за Тольятти (ВИДЕО)

Летом "Металлург" просто не смог потянуть зарплату форварда.

Пока «Металлург» не может забить два матче краду, его лучший бомбардир прошлого сезона Николай Иванников феерит в новой команде.

«Акрон» из Тольятти, в который летом перешел форвард, свой очередной матч выиграл в Ижевске у местного «Зенита» - 2:0. Иванников на 44-й минуте забил второй гол гостей, подкараулив мяч в чужой штрафной и переправив его в ближний верхний угол.

«Акрон» идет на 3-м месте в группе «Урал-Поволжье» второго дивизиона, а Иванников с 3-мя голами является одним из двух его лучших бомбардиров. Второй – Андрей Титов, который в 2014-17 гг. тоже выступал в «Металлурге».

Летом Иванников не остался в «Металлурге» не только потому, что Тольятти – его вторая родина. В свое время он закончил тольяттинскую «Академию футбола имени Юрия Коноплева», нашел в городе супругу, имеет квартиру в Автограде. Все дело в том, что «Акрон» предложил игроку зарплату почти в два раза больше, чем в «Металлурге» (по данным GOROD48, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей в месяц), и липчане просто не могли составить конкуренцию волжскому клубу. Годовой бюджет «Металлурга» не меняется уже много лет, и сейчас остро назрел вопрос об его увеличении.

Фото и видео ФК «Акрон»
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Комментарии (1)

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Химия

32 минуты назад
Ага забивает за такой же сброд колхозанов
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