Вместо матча за 1-е место ошибки в обороне и поражение в Брянске (ФОТО, ВИДЕО)

"Сталевары" проиграли "всухую" во второй раз подряд о опустились вниз в турнирной таблице.

Сплошным разочарованием обернулась для липецкого «Металлурга» поездка в Брянск к местному «Динамо». Оптимистично настроенные фанаты ожидали, что это будет матч за 1-е место в группе «Центр», а вместо этого хозяева победили уверено – 2:0, наказав «сталеваров» за грубые ошибки в обороне.

«Металлург» отправился на выезд без получившего 2 матча дисквалификации за оскорбление арбитра своего капитана защитника Евгений Фролова и хавбека Александра Харина, дисквалифицированного на одну игре за удаление в прошлой игре с «Калугой» (0:1). Кроме того, лидер и лучший бомбардир команды Андрей Овчинников из-за последствий инфекционной болезни был вынужден остаться в запасе и появился на поле только на 59-й минуте, когда в воротах липчан побывали два мяча и по сути все было кончено.

Впрочем, и у динамовцев три футболиста пропускали встречу из-за дисквалификации. Что не помешало хозяевам открыть счет уже на 14-й минуте.

Не игравший в первых матчах сезона из-за травмы и не набравший оптимальной формы центральный защитник Константин Титов сделал нерасчетливую передачу назад партнеру, после которой соперники перехватили мяч, и форвард Артемий Укомский реализовал выход один на один с липецким голкипером Михаилом Алфимовым.







Позже на пресс-конференции главный тренер Сергей Машнин скажет только одну фразу:

- План был не пропустить быстрый гол, но именно так и получилось. Причём привезли его мы себе сами. Это не то, что детская ошибка, это непонятно что вообще. 30-летний парень так ошибаться не имеет права, - после этих слов наставник липчан покинет комнату для журналистов.



Второй мяч во втором тайме забил тот же Укомский, и вновь после провала обороны.

Сразу после этого в бой был брошен Овчинников, чуть позже – Сергей Белоусов, а также два новобранца нашей команды защитник Артем Лавриненко и нападающий из Тамбова Сергей Архипов. Но бело-голубые имели еще несколько шансов увеличить счет, а у липчан в атаке не клеилось.







«Металлург» потерпел второе поражение подряд, и вновь с «сухим» счетом. В турнирной таблице мы теперь делим места с 5-го по 7-е. В субботу, 14 сентября в Липецк приедет белгородский «Салют», который тоже лихорадит в нынешнем сезоне. Отступать некуда будет обеим командам.

Фото Алексея Коренькова, ФК "Динамо" (Брянск)

