Происшествия

сегодня, 15:37

Следователи просят откликнуться свидетелей гибели сотрудника УФСИН на дороге Усмань – село Завальное

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#авария #ДТП
Следователи просят откликнуться свидетелей гибели сотрудника УФСИН на дороге Усмань – село Завальное

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 36-летний сотрудник УФСИН России по Воронежской области,  устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 20 июня этого года с 16:00 до 17:00 на третьем километре дороги Усмань – село Завальное опрокинулся скутер. В аварии погиб 36-летний сотрудник УФСИН России по Воронежской области.

Для установления всех обстоятельств произошедшего региональным СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также лица, ставшие его очевидцами. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в следственное управление, расположенное по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72 или по телефонам 8 (4742) 35-88-37 и 919-160-06-53.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Фемида

3 минуты назад
Почему по всем авариям так не ищут виновных? И зачем вообще написали, где работал погибший? Чтобы побесить людей и вызвать волну злобных неуместных коментариев?
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123

13 минут назад
Помер УФСИН, да и * с ним.
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Мимо

20 минут назад
Самое омерзительное, что грязь польется потоком...Люди, не пишите гадости на такие темы, это ниже человеческого достоинства, будьте людьми!
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гость

50 минут назад
закройте комментарии!
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Любитель авто

сегодня, 15:54
Не прошло и полугода!
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