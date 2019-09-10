сегодня, 15:37
Следователи просят откликнуться свидетелей гибели сотрудника УФСИН на дороге Усмань – село Завальное
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 36-летний сотрудник УФСИН России по Воронежской области, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.
Для установления всех обстоятельств произошедшего региональным СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также лица, ставшие его очевидцами. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в следственное управление, расположенное по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72 или по телефонам 8 (4742) 35-88-37 и 919-160-06-53.
Фемида
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Мимо
гость
Любитель авто