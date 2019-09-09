В России

38 минут назад

Дерево убило воспитанницу детского сада

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#детсад #дерево
Дерево убило воспитанницу детского сада

Растение рухнуло на детей и педагога во время прогулки.

В Краснодаре после падения дерева на территории детского сада № 48 скончалась одна из пострадавших малышей - двухлетняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел утром в понедельник на территории детсада на улице Красной, дом 167, уточняет РИА Новости. Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница. Выжившему ребенку и педагогу отказывают медицинскую помощь. Состояние второй девочки опасения не вызывает. У воспитательницы садика сломана нога.

В Краснодаре следователи СО по Западному округу СУ СК РФ по краю начали проводить доследственную проверку, сообщает ведомство. Во время проверки следователь установит обстоятельства произошедшего, будут изучены причины и условия происшедшего. Ход и результаты проверки и. о. руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял на контроль. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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#детсад #дерево

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