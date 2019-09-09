Общество

45 минут назад

Два дня на нескольких липецких улицах не будет света

2 834
#отключение света
1
Два дня на нескольких липецких улицах не будет света
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

10 сентября с  09:00 до 17:00  по ул. Дружбы, ул. Гражданская, ул. Ковалева

10 и 11 сентября с 9:00 до 17:00   по ул.Ангарская , ул.Шахматная , ул.Автодорожная , ул.Алфавитная , пер.Малый ,пер.Бытовой,  пер.Технологический, пер.Клеверный , пер.Чистый , пер.Дружный , пер.Ландшафтный. 

2 834
#отключение света
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александра

1 минуту назад
Правда, воду уже отключили без предупреждения (Ушинского,30)
ответить

Правда

27 минут назад
Можете вообще отключить.Выборы прошли.
ответить

Еще в рубрике

Депутатом областного Совета стал член «Единой России»
#выборы депутатов облсовета
17
Депутатом областного Совета стал член «Единой России»

сегодня, 11:42

Общество
Липецкая область вошла в топ-20 регионов по условиям на рынке труда
#индекс #рынок труда
10
Липецкая область вошла в топ-20 регионов по условиям на рынке труда

сегодня, 11:39

Общество
Впервые в России на выборах в Липецке после автоматического подсчёта бюллетени пересчитали вручную
#выборы главы региона
14
Впервые в России на выборах в Липецке после автоматического подсчёта бюллетени пересчитали вручную

сегодня, 11:30

Общество
Липчане делали селфи с Есениным и Гоголем
#шкаф #фестиваль
Липчане делали селфи с Есениным и Гоголем

сегодня, 11:27

Общество
Больше 600 тысяч рублей заработали мошенники на доверчивости липчан
#мошенничество
5
Больше 600 тысяч рублей заработали мошенники на доверчивости липчан

сегодня, 11:02

Общество
Полный набор угонов: от велосипеда до автомобиля
#кража #угон
6
Полный набор угонов: от велосипеда до автомобиля

сегодня, 09:52

Общество