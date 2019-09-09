Два дня на нескольких липецких улицах не будет света

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



10 сентября с 09:00 до 17:00 по ул. Дружбы, ул. Гражданская, ул. Ковалева



10 и 11 сентября с 9:00 до 17:00 по ул.Ангарская , ул.Шахматная , ул.Автодорожная , ул.Алфавитная , пер.Малый ,пер.Бытовой, пер.Технологический, пер.Клеверный , пер.Чистый , пер.Дружный , пер.Ландшафтный.



