Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО

«Почта Деда Мороза» продолжает рассылать ответы и открытки ребятам.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Демин, в этом году Дед Мороз отправит оставившим обратный адрес липецким детям 2000 ответов: первые две партии уже отправлены, ещё одну передадут в «Почту России» после новогодних каникул. Поэтому до конца января должны прийти обратные письма от Деда Мороза. Хотя бывает всякое: в прошлом году одно письмо с ответом от Деда Мороза затерялось и ребенок его получил только в августе. Но чудо все равно свершилось!



В этом году многие липецкие дети простят у Деда Мороза мирного неба над головой, а некоторые – скорейшего возвращения папы со спецоперации. Традиционно в списке новогодних желаний современные гаджеты и щенки. По почерку можно понять: кто-то пишет сам, а кому-то помогали составлять письмо Деду Морозу родители. Часто дедушку пытаются задобрить и подкупить «подарками»: вместе с письмом присылают рисунки и стихи собственного сочинения.



Читать письма от детей и готовить ответы липецкому Деду Морозу помогают 20 волонтеров.



8 января в трех липецких парках: Нижнем, парке Металлургов и парке «Сказка» официально завершила работу «Почта Деда Мороза». И уже подведены первые итоги.