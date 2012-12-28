Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
«Почта Деда Мороза» продолжает рассылать ответы и открытки ребятам.
Как рассказал GOROD48 заместитель директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Демин, в этом году Дед Мороз отправит оставившим обратный адрес липецким детям 2000 ответов: первые две партии уже отправлены, ещё одну передадут в «Почту России» после новогодних каникул. Поэтому до конца января должны прийти обратные письма от Деда Мороза. Хотя бывает всякое: в прошлом году одно письмо с ответом от Деда Мороза затерялось и ребенок его получил только в августе. Но чудо все равно свершилось!
В этом году многие липецкие дети простят у Деда Мороза мирного неба над головой, а некоторые – скорейшего возвращения папы со спецоперации. Традиционно в списке новогодних желаний современные гаджеты и щенки. По почерку можно понять: кто-то пишет сам, а кому-то помогали составлять письмо Деду Морозу родители. Часто дедушку пытаются задобрить и подкупить «подарками»: вместе с письмом присылают рисунки и стихи собственного сочинения.
Читать письма от детей и готовить ответы липецкому Деду Морозу помогают 20 волонтеров.
