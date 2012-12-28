Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце

И это несмотря на регулярные красные уровни опасности.

В этом году Елец стал новогодней столицей Липецкой области. Два фестиваля там проходили с 20 декабря. Иллюминации, иммерсивные фотозоны, семейные интерактивные программы, тематические музыкальные вечера радовали всех желающих. В Ельце выступали талантливые артисты и творческие коллективы из всех округов Липецкой области.



Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» продолжит работу до 20 января. Так что можно ещё успеть посетить его и окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу.



В Липецкой области начали подводить первые итоги новогодних праздников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, фестивали «Новогодние огни древнего города» и «Ёлки Липецкой земли» посетили более 40 000 человек. Это и сами ельчане, и гости города.Ежегодный елецкий фестиваль «Новогодние огни древнего города» сегодня подошёл к своему завершению. Об этом сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. Этот фестиваль подразумевал не только работу праздничной иллюминации, но и обширную культурную программу. В дни новогодних каникул она шла практически каждый день, но несколько раз ее отменяли или приостанавливали уже в процессе из-за объявления красного уровня опасности. Теперь концерты и представления больше идти не будут, а вот новогодняя иллюминация в Ельце пока ещё будет включена.«Несмотря на непростое время, нам удалось подарить вам новогоднее настроение и настоящую веру в чудо, а это, пожалуй, самое ценное», – отметил Вячеслав Жабин.