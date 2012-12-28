Все новости
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Липецкому коту спасли прищемлённый дверью хвост
Общество
На двух улицах Липецка отключили воду
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
В Кривце горела баня
Происшествия
Липчан предупреждают о тумане
Погода в Липецке
113 дворников и грузчиков убирают сегодня снег в Липецке
Общество
Последствия оттепели: на сирени набухли почки
Общество
Культура
310
сегодня, 14:47
2

Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце

И это несмотря на регулярные красные уровни опасности.

В Липецкой области начали подводить первые итоги новогодних праздников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, фестивали «Новогодние огни древнего города» и «Ёлки Липецкой земли» посетили более 40 000 человек. Это и сами ельчане, и гости города. 

Ежегодный елецкий фестиваль «Новогодние огни древнего города» сегодня подошёл к своему завершению. Об этом сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. Этот фестиваль подразумевал не только работу праздничной иллюминации, но и обширную культурную программу. В дни новогодних каникул она шла практически каждый день, но несколько раз ее отменяли или приостанавливали уже в процессе из-за объявления красного уровня опасности. Теперь концерты и представления больше идти не будут, а вот новогодняя иллюминация в Ельце пока ещё будет включена.

«Несмотря на непростое время, нам удалось подарить вам новогоднее настроение и настоящую веру в чудо, а это, пожалуй, самое ценное», – отметил Вячеслав Жабин. 

В этом году Елец стал новогодней столицей Липецкой области. Два фестиваля там проходили с 20 декабря. Иллюминации, иммерсивные фотозоны, семейные интерактивные программы, тематические музыкальные вечера радовали всех желающих. В Ельце выступали талантливые артисты и творческие коллективы из всех округов Липецкой области. 

Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» продолжит работу до 20 января. Так что можно ещё успеть посетить его и окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу.

Фото - t.me/elets_adm, видео — t.me/zhabin_vp48
фестиваль
туризм
27
0
0
4
1

Комментарии (2)

Сначала новые
САИ
50 минут назад
Елец лучше Липецка. Елец это город.
Ответить
Чем?
35 минут назад
Зарплатой в 20 тысяч рублей?
Ответить
