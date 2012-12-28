Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
И это несмотря на регулярные красные уровни опасности.
Ежегодный елецкий фестиваль «Новогодние огни древнего города» сегодня подошёл к своему завершению. Об этом сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. Этот фестиваль подразумевал не только работу праздничной иллюминации, но и обширную культурную программу. В дни новогодних каникул она шла практически каждый день, но несколько раз ее отменяли или приостанавливали уже в процессе из-за объявления красного уровня опасности. Теперь концерты и представления больше идти не будут, а вот новогодняя иллюминация в Ельце пока ещё будет включена.
«Несмотря на непростое время, нам удалось подарить вам новогоднее настроение и настоящую веру в чудо, а это, пожалуй, самое ценное», – отметил Вячеслав Жабин.
Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» продолжит работу до 20 января. Так что можно ещё успеть посетить его и окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу.
