Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер

Неблагоприятный метеопрогноз сохранится на день 9-го января.



Главное управление МЧС по региону распространило экстренное предупреждение о непогоде:«Ночью осадки 9 января, осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега. Днем небольшие местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. Ветер южный 8-13, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла», — говорится в предупреждении.При такой погоде существует риск обрыва проводов и нарушения электроснабжения, ДТП и заторов на дорогах, аварий на объектах системы теплоснабжения из-за ее сильного износа, пожаров, связанных с работой обгревательных приборов, и травм на улицах из-за гололеда.