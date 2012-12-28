Все новости
791
сегодня, 15:21
6

Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер

Неблагоприятный метеопрогноз сохранится на день 9-го января.

Главное управление МЧС по региону распространило экстренное предупреждение о непогоде:

«Ночью осадки 9 января, осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега и снега. Днем небольшие местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. Ветер южный 8-13, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла», — говорится в предупреждении.

При такой погоде существует риск обрыва проводов и нарушения электроснабжения, ДТП и заторов на дорогах, аварий на объектах системы теплоснабжения из-за ее сильного износа, пожаров, связанных с работой обгревательных приборов, и травм на улицах из-за гололеда.
оттепель
ветер
гололед
снегопад
дождь
Комментарии (6)

Мужик с Липецка
10 минут назад
Липчаны, мы должны благодарить матушку-природу. Ведь дождик в январе - это так прекрасно!
Житель
21 минуту назад
В Добром вообще кошмар , ни одна улица не чищена , каша ,лед ,колеи обочин нету ! Такого никогда не было ! Тут власть есть вообще или нет ?
Самим
15 минут назад
Взять лопаты в руки смартфон не позволяет?
Кит
30 минут назад
А я узнал место на фотографии
Доброе
32 минуты назад
У нас грейдер сейчас проехал даже лопату не опустил ну а по глонассу как бы почистил это где маршрутка ходит про астольные улицы молчу
Что
46 минут назад
опять?
