Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Липецкому коту спасли прищемлённый дверью хвост
«Любопытный котик неаккуратно ходил возле двери. И получилось так, что ему нечаянно прищемили хвостик дверью. К счастью , удалось его сохранить, не ампутируя», — сообщила одна из ветклиник города.
Ранее там рассказали о спасении носа любопытной собаке. Ретривер Лори хотел проверить, что находиться за забором, и ему откусила нос чужая собака.
