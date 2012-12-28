Все новости
Общество
33
7 минут назад

Липецкому коту спасли прищемлённый дверью хвост

В Липецке двухмесячному котенку по кличке Мейсон спасли прищемлённый дверью хвост. 

IMG_7164.png

IMG_7163.png

«Любопытный котик неаккуратно ходил возле двери. И получилось так, что ему нечаянно прищемили хвостик дверью. К счастью , удалось его сохранить, не ампутируя», — сообщила одна из ветклиник города.

Ранее там рассказали о спасении носа любопытной собаке. Ретривер Лори хотел проверить, что находиться за забором, и ему откусила нос чужая собака.

животные
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
