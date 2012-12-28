Липчан предупреждают о тумане

Видимость будет менее 500 метров.

Управление ГО и ЧС города Липецка распространило экстренное предупреждение: в ближайшие три часа с сохранением в течение дня ожидается туман с видимостью менее 500 метров.Пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителей — соблюдать дистанцию, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.