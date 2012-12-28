Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Мать погибшего Романа Андреева пришла пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Погода в Липецке
41 минуту назад
Липчан предупреждают о тумане
Видимость будет менее 500 метров.
Пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителей — соблюдать дистанцию, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
