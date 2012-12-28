В Кривце горела баня

Её тушили два пожарных отделения.

Вечером 10 января в селе Кривец Добровского округа горела баня по улице Лесной.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 18:06. На тушение бани выезжали восемь спасателей — два пожарных отделения.Сгорел печной дымоход на площади два квадратных метра.А в Липецке вчера в 19:06 горел пластиковый мусорный контейнер у дома №6 по улице Свиридова.