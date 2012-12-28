Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
В Кривце горела баня
Её тушили два пожарных отделения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 18:06. На тушение бани выезжали восемь спасателей — два пожарных отделения.
Сгорел печной дымоход на площади два квадратных метра.
А в Липецке вчера в 19:06 горел пластиковый мусорный контейнер у дома №6 по улице Свиридова.
