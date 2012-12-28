Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Его отменили около трех утра, а желтый уровень – почти в шесть.
До 05:55 сохранялся желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.
