Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
Общество
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
Читать все
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Читать все
Общество
46
19 минут назад

Красный уровень опасности действовал больше семи часов

Его отменили около трех утра, а желтый уровень – почти в шесть.

Отбой введенного 10 января в 19:51 красного уровня опасности «Угроза атаки БПЛА» был объявлен 11 января в 03:10.

До 05:55 сохранялся желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.
воздушная опасность
БПЛА
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить