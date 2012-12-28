«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе

Угонщик вывез дубовые дрова в соседнюю деревню и сгрузил их во дворе знакомой.

55-летний житель Задонского округа подозревается в угоне грузовика «ЗИЛ» и краже трех кубометров дубовых дров из его кузова.О пропаже в полицию заявил 55-летний мужчина. Ущерб составил 12 тысяч рублей.«Предварительно установлено, что 55-летний подозреваемый проник в открытый автомобиль и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, вывез дрова в соседнюю деревню. Похищенное он выгрузил во дворе своей знакомой, а автомобиль вернул к дому законного хозяина. Похищенное изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».