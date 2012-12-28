Все новости
Происшествия
617
сегодня, 08:46
5

«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе

Угонщик вывез дубовые дрова в соседнюю деревню и сгрузил их во дворе знакомой.

55-летний житель Задонского округа подозревается в угоне грузовика «ЗИЛ» и краже трех кубометров дубовых дров из его кузова.

О пропаже в полицию заявил 55-летний мужчина. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

«Предварительно установлено, что 55-летний подозреваемый проник в открытый автомобиль и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, вывез дрова в соседнюю деревню. Похищенное он выгрузил во дворе своей знакомой, а автомобиль вернул к дому законного хозяина. Похищенное изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
кража
угон
0
0
0
2
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Так а у нас
4 минуты назад
щас газ отключат например, скажут кончился например и дровишки будут на вес золота например
Ответить
Дед
14 минут назад
Знакомую жалко мерзнет. Ну и какой здесь Криминал. Оказал помощь с дровами.. А этот на зилу ещё в лес съездите.
Ответить
Дед
25 минут назад
Шас посадят лет на 10, у нас так
Ответить
Муся
35 минут назад
Джентльмен удачи.
Ответить
Александр Н.
38 минут назад
Человек старался чтобы знакомая не замёрзла,грядут морозы.
Ответить
