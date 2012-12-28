Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Всего за сутки произошло четыре пожара.
Напомним, пожар вспыхнул в одной из келий, расположенных в южном крыле здания, 10 января около семи утра. Площадь возгорания составила примерно двадцать квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
В тушении были задействованы четыре экипажа из Задонска, Донского, Ольшанца и Хмелинца.
Всего за минувшие сутки в Липецкой области за произошло четыре пожара, погибших и пострадавших нет. Также пожарно-спасательные подразделения выезжали на дорожно-транспортное происшествие – оно тоже было без пострадавших.
