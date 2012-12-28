Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
Читать все
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей
Общество
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
673
сегодня, 10:17
2

Десять человек эвакуировали из горящего монастыря

Всего за сутки произошло четыре пожара.

При пожаре в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре из него эвакуировали десять человек. Такие данные сегодня приводит ГУ МЧС России по Липецкой области.

Напомним, пожар вспыхнул в одной из келий, расположенных в южном крыле здания, 10 января около семи утра. Площадь возгорания составила примерно двадцать квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении были задействованы четыре экипажа из Задонска, Донского, Ольшанца и Хмелинца.

Всего за минувшие сутки в Липецкой области за произошло четыре пожара, погибших и пострадавших нет. Также пожарно-спасательные подразделения выезжали на дорожно-транспортное происшествие – оно тоже было без пострадавших.
пожар
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
неумному дедк
39 минут назад
Ты никогда не бывал в задонском монастыре. Там никакого полумрака. 10 лет назад рядом с основным собором отделали церковь и в областной администрации такого не увидишь.
Ответить
Дед
51 минуту назад
В церкви смрад и полумрак Дьяки курят ладан Нет ! И в церкви все не так Все не так как надо !
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить