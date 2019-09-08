Происшествия
сегодня, 19:25
Сбитый «Митсубиси» парень пролетел метров 30
Но после происшествия встал и пошел к водителю сбившей его машины
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Как сообщал сегодня GOROD48, на улице Меркулова под автомобиль «Митсубиси» вне пешеходного перехода попал пешеход – подросток лет 14-15-и.
Это ДТП попало на камеру уличного наблюдения. На кадрах видно, как машина сбивает парня, он пролетает метров 30, причем падает на полосу встречного движения. Но затем находит в себе силы, встает и идет к водителю сбившей его машины.
Парень впоследствии был госпитализирован.
Это ДТП попало на камеру уличного наблюдения. На кадрах видно, как машина сбивает парня, он пролетает метров 30, причем падает на полосу встречного движения. Но затем находит в себе силы, встает и идет к водителю сбившей его машины.
Парень впоследствии был госпитализирован.
Ролло
весёлый
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Бордюрыч
Ы
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г елик
Пенсионер на выживании
Гость