Происшествия

сегодня, 19:25

Сбитый «Митсубиси» парень пролетел метров 30

9 2803
#дтп #пешеход
Сбитый «Митсубиси» парень пролетел метров 30

Но после происшествия встал и пошел к водителю сбившей его машины

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Как сообщал сегодня GOROD48, на улице Меркулова под автомобиль «Митсубиси» вне пешеходного перехода попал пешеход – подросток лет 14-15-и. 

Это ДТП попало на камеру уличного наблюдения. На кадрах видно, как машина сбивает парня, он пролетает метров 30, причем падает на полосу встречного движения. Но затем находит в себе силы, встает и идет к водителю сбившей его машины.

Парень впоследствии был госпитализирован. 

9 2803
#дтп #пешеход

Комментарии (9)

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Ролло

3 минуты назад
Ребята, те кто побывал в такой ситуации не будут п**"есть по поводу того, что пошел машину смотреть, водитель никак не ожидал по,ведения подростка на дороге, учитывая тот факт, что справа ехал автобус и парня не видно было на обочине, плюс выезжающая машина отвлекла внимание , хватит писать ядовитые коменты , злые у нас в Липецке люди,очень
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весёлый

4 минуты назад
Курица без головы тоже бегает первые три минуты
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_-_

7 минут назад
Бордюрыч, вадила вышел посмотреть наверное на машины оценить силу адара по парню
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Бордюрыч

16 минут назад
как обычно, водятел после ДТП охает и ахает вокруг вмятины любимой машинки, пострадавший ему пофик. придётся теперь новую покупать - это уже неликвид, поцарапанная типа.
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Ы

25 минут назад
Сам под колеса прыгнул отморозок
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.

25 минут назад
Дункан МакЛауд
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г елик

сегодня, 19:59
водитель жив? у парня острый или шыло в кармане не нашли?
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Пенсионер на выживании

сегодня, 19:55
Парень голосовать шел, волновался поэтому не пошел через пешеходный переход.
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Гость

сегодня, 19:41
Офигеть!!!Рожден в рубашке,святой дух его спас не иначе!Виноват подросток одназначно,выбежал под машину!
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