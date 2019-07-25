«У меня две цели – норматив на Олимпиаду и чтобы разрешили выступать под нейтральным флагом»

«Липецкая Катюша» выиграла юбилейный чемпионат России с лучшим личным результатом сезона.

Воспитанница липецкой «королевы спорта» Екатерина Строкова завоевала «золотую» медаль в метании диска на стартовавшем вчера в Чебоксарах юбилейном 100-м чемпионате страны по легкой атлетике.

В своей лучшей попытке «Катюша», как зовут ее болельщики, запустила снаряд на 63,06 метра, что стало лучшим ее личным результатом в сезоне.

Правда, олимпийский норматив Строковой пока не покорился. Для попадания а Игры в Токио необходимо метать диск, минимум, на 65,50 метра т.е. чемпионке России не хватило 44 сантиметров.

При этом в российском метании диска сейчас явный кризис. Строкова оказалась единственной из участниц, кто покорил 60-метровый рубеж. Второе место заняла Наталья Карпова (Омская обл./Санкт-Петербург) - 59,68, третьей стала Елена Панова (Москва/Владимирская обл.) - 58,48.

Добавим, что личный рекорд Строковой – 65,78 был установлен в 2014 году. За последние три года ее лучший результат на соревнованиях – 65,26 (турнир на призы А. А. Низамутдинова в Адлере, 20016 г.).

Тем не менее, Строкова верит, что сможет оказаться на Олимпиаде-2020.

- Соревнования всегда волнительны, но я знала, что могу метать далеко. На самом деле этот результат даже не совсем мой, думаю, могу метнуть и дальше. Просто два последних старта были у меня не очень удачными, они сбили меня с колеи, был сумбур. Сегодня я показала хороший результат. Жалко, что недотянула 50 см до олимпийского норматива. Но ничего, у меня все впереди, норматив рядом, - прокомментировала она свое выступление в чемпионате России.

По словам спортсменки, пока не получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск до международных стартов, она надеется на то, что получит возможность выступить осенью на чемпионате мира в Дохе.

- Допуска у меня нет. Все ждем, надеемся и верим, что все же когда-нибудь его одобрят. Все эти годы мне даже не приходил ответ на мои заявки. Тяжеловато, конечно, в таких условиях тренироваться и работать, потому что непонятно, к чему ты готовишься и как нагрузку распределять. Постоянно на нервах, переживаешь, - рассказала Строкова, - И все равно мы будем тренироваться и стараться улучшить результат до чемпионата мира. И, конечно, надеяться на допуск и на то, что поеду в Доху. У меня теперь две цели: чтобы одобрили заявку выступать в нейтральном статусе и норматив на Олимпиаду.

Впрочем, заметим, что если у Екатерины все сложится успешно, то на Играх в Токио-2020 в сборной России она будет представлять Нижегородскую область, под флагом которой выступает в последние годы.

Фото rsport.ria.ru