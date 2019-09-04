Оставленный на «скорости» автомобиль такси покатился по улице Первомайской и врезался в столб

Таксист оставил машину у магазина.

Днем 4 сентября в Липецке на улице Первомайской автомобиль «Киа Рио» службы такси врезался в столб.Водитель оставил машину у магазина на стоянке, не включив ручной тормоз, и автомобиль покатился под уклон. Остановил машину фонарный столб.На месте аварии работали сотрудники МЧС, они отключили аккумуляторную батарею автомобиля и смыли с проезжей части разлившиеся топливо.