Происшествия

18 минут назад

Оставленный на «скорости» автомобиль такси покатился по улице Первомайской и врезался в столб

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#авария #ДТП
Оставленный на «скорости» автомобиль такси покатился по улице Первомайской и врезался в столб

Таксист оставил машину у магазина.

Днем 4 сентября в Липецке на улице Первомайской автомобиль «Киа Рио» службы такси врезался в столб. 

Водитель оставил машину у магазина на стоянке, не включив ручной тормоз, и автомобиль покатился под уклон. Остановил машину фонарный столб.

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На месте аварии работали сотрудники МЧС, они отключили аккумуляторную батарею автомобиля и смыли с проезжей части разлившиеся топливо.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Пашок Асташок

4 минуты назад
Ну,как потаксовал?
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Люблю Город48

5 минут назад
Отличная Новость! Спасибо!
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