Происшествия
18 минут назад
Оставленный на «скорости» автомобиль такси покатился по улице Первомайской и врезался в столб
Таксист оставил машину у магазина.
Днем 4 сентября в Липецке на улице Первомайской автомобиль «Киа Рио» службы такси врезался в столб.
Водитель оставил машину у магазина на стоянке, не включив ручной тормоз, и автомобиль покатился под уклон. Остановил машину фонарный столб.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, они отключили аккумуляторную батарею автомобиля и смыли с проезжей части разлившиеся топливо.
Водитель оставил машину у магазина на стоянке, не включив ручной тормоз, и автомобиль покатился под уклон. Остановил машину фонарный столб.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, они отключили аккумуляторную батарею автомобиля и смыли с проезжей части разлившиеся топливо.
Пашок Асташок
Люблю Город48