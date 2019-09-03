«На Олимпиаду не едем – лодка прохудилась…»

Единственную медаль на чемпионате мира сборной России принесли наш Никита Болозин и его напарник из Самары. Но команда потерпела фиаско.

Воспитанники липецкой школы академической гребли не остались без медалей на чемпионате Европы в Австрии. Никита Болозин и его напарник Максим Телицын из Самары завоевали «серебро» в гонках «двоек» легкого веса без рулевого.

Россияне отобрались в финал «А», где здорово провели заезд, грамотно распределив силы по всей 2-километровой дистанции. Максим и Никита наращивали скорость и ближе к финишу обошли экипажи из Чехии и Бразилии. Наши соотечественники не смогли угнаться Лишь за победителями из Италии Джузеппе Ди Маре и Раффаэле Серио, чемпионский результат которых 6 минут 37,75 секунды. Наши парни показали время - 6.42,07, почти на три секунды опередив «бронзовых» призеров из Бразилии Вангелиса Рейнке-Перейру и Эмануэля Дантас-Боргеса - 6.45,28.

Результат похвальный, но есть одно «но» - этот класс лодок не является олимпийским, поэтому на игры в Токио-2020 экипаж не отобрался. А в олимпийских классах Болозин не участвовал, поскольку не смог отобраться на Евро в ходе чемпионата России, например, в олимпийской «четверке». Причина в том, что в решающий момент лодка… дала течь.

Не сумела завоевать лицензию липчанка Екатерина Севостьянова в составе «восьмерки» с рулевой. Россиянки не пробились в финал ни в квалификации, ни в утешительном заезде, в итоге финишировав на 8-й позиции. «Тройку» призеров здесь составили Новая Зеландия, Австралия и США.

Елизавета Корниенко в составе «четверки» без рулевой выиграла так называемый «финал С», что соответствует общему 13-му месту. Чемпионками стали девушки из Австралии, следом расположились представительницы Нидерландов и Дании.

Всего в Австрии разыгрывались олимпийские лицензии в 14-ти дисциплинах академической гребли. Больше всего путевок завоевали сборные Нидерландов и Великобритании – по 10. По девять лицензий – у новозеландцев и итальянцев, по восемь – у австрилийцев и американцев, семь – у румын, по шесть – у канадцев, китайцев, немцев и поляков, по четыре – у французов и ирландцев, по три – у литовцев, норвежцев, испанцев и швейцарцев, по две – у белорусов, хорватов, чехов и датчан, по одной – у австрийцев, бельгийцев, греков, сербов и южноафриканцев. У России – ноль.



Не каждый флаг в Австрии реел гордо

