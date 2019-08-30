Общество
46 минут назад
Липецких школьников зовут в Яндекс.Лицей
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30 августа в Липецкой области начался набор в Яндекс.Лицей. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.
Как сообщает Управление образования и науки Липецкой области, Яндекс.Лицей – это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование.
В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают язык программирования Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.
«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — рассказывает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.
В Липецке Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. Помимо детского технопарка «Кванториум» в этом году к проекту присоединились также все муниципальные образования Липецкой области. Всего в Липецкой области будет работать 14 площадок, 13 из них – новые: Краснинский, Липецкий, Елецкий, Грязинский, Хлевенский, Добровский, Задонский, Чаплыгинский, Лев-Толстовский, Усманский, Становлянский, Данковский муниципальные районы и город Елец. В шести муниципальных районах ребята будут заниматься дистанционно: Измалковский, Лебедянский, Добринский, Долгоруковский, Воловский, Тербунский муниципальные районы.
Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00, так что их легко совмещать со школой. Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru.
Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Липецкой области он работает при поддержке управления образования и науки Липецкой области, региональным координатором проекта выступает Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».
Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городах России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров IT-cube – по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем в два раза.
В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают язык программирования Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.
«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — рассказывает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.
В Липецке Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. Помимо детского технопарка «Кванториум» в этом году к проекту присоединились также все муниципальные образования Липецкой области. Всего в Липецкой области будет работать 14 площадок, 13 из них – новые: Краснинский, Липецкий, Елецкий, Грязинский, Хлевенский, Добровский, Задонский, Чаплыгинский, Лев-Толстовский, Усманский, Становлянский, Данковский муниципальные районы и город Елец. В шести муниципальных районах ребята будут заниматься дистанционно: Измалковский, Лебедянский, Добринский, Долгоруковский, Воловский, Тербунский муниципальные районы.
Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00, так что их легко совмещать со школой. Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru.
Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Липецкой области он работает при поддержке управления образования и науки Липецкой области, региональным координатором проекта выступает Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».
Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городах России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров IT-cube – по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем в два раза.
1 353
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