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Утонул чемпион мира по плаванию
Спортсмен не справился с холодными водами Енисея.
В Красноярске скончался чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде 64-летний Николай Петшак. Несчастный случай произошёл 27 августа, спортсмен утонул в Енисее во время занятий, сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.
Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Он более 40 лет занимался холодовым плаванием, и даже установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде в 1994 году. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае, возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс».
Фото: kraysport.ru
Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Он более 40 лет занимался холодовым плаванием, и даже установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде в 1994 году. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае, возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс».
Фото: kraysport.ru