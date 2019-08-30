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Утонул чемпион мира по плаванию

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#происшествия на воде
Утонул чемпион мира по плаванию

Спортсмен не справился с холодными водами Енисея.

В Красноярске скончался чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде 64-летний Николай Петшак. Несчастный случай произошёл 27 августа, спортсмен утонул в Енисее во время занятий, сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.

Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Он более 40 лет занимался холодовым плаванием, и даже установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде в 1994 году. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае, возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс».

Фото: kraysport.ru

213
#происшествия на воде

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