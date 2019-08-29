Культура
17 минут назад
Две липецкие библиотеки станут интеллектуальными образовательными центрами
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Централизованная библиотечная система Липецка стала победителем конкурса национального проекта «Культура».
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, уже в следующем году 10 миллионов рублей из федерального бюджета направят на создание интеллектуальных образовательных центров в библиотеке №6 Библиотечно-информационного центра имени Петра Семёнова-Тян-Шанского и военно-исторической библиотеке имени Михаила Водопьянова. На эти деньги обновят фонды, отремонтируют помещения, создадут современные информационные площадки для саморазвития личности и объединения местных сообществ, доступные в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Новые технологии позволят проводить открытые лекции, телемосты, тренинги, виртуальные научные опыты, путешествия, художественные перфомансы, интересные встречи. Посетители библиотек смогут предложить и свои собственные инициативы. Для жителей поселка Тракторостроителей и военного городка обновленные библиотеки станут центрами притяжения, где можно активно общаться, интересно и с пользой проводить время.
Всего на федеральный конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» было подано более 500 заявок из 78 регионов России.
Новые технологии позволят проводить открытые лекции, телемосты, тренинги, виртуальные научные опыты, путешествия, художественные перфомансы, интересные встречи. Посетители библиотек смогут предложить и свои собственные инициативы. Для жителей поселка Тракторостроителей и военного городка обновленные библиотеки станут центрами притяжения, где можно активно общаться, интересно и с пользой проводить время.
Всего на федеральный конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» было подано более 500 заявок из 78 регионов России.
92