Две липецкие библиотеки станут интеллектуальными образовательными центрами

Централизованная библиотечная система Липецка стала победителем конкурса национального проекта «Культура».



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, уже в следующем году 10 миллионов рублей из федерального бюджета направят на создание интеллектуальных образовательных центров в библиотеке №6 Библиотечно-информационного центра имени Петра Семёнова-Тян-Шанского и военно-исторической библиотеке имени Михаила Водопьянова. На эти деньги обновят фонды, отремонтируют помещения, создадут современные информационные площадки для саморазвития личности и объединения местных сообществ, доступные в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Новые технологии позволят проводить открытые лекции, телемосты, тренинги, виртуальные научные опыты, путешествия, художественные перфомансы, интересные встречи. Посетители библиотек смогут предложить и свои собственные инициативы. Для жителей поселка Тракторостроителей и военного городка обновленные библиотеки станут центрами притяжения, где можно активно общаться, интересно и с пользой проводить время.



Всего на федеральный конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» было подано более 500 заявок из 78 регионов России.



