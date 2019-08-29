Культура

17 минут назад

Две липецкие библиотеки станут интеллектуальными образовательными центрами

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#библиотеки
Две липецкие библиотеки станут интеллектуальными образовательными центрами

Централизованная библиотечная система Липецка стала победителем конкурса национального проекта «Культура».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, уже в следующем году 10 миллионов рублей из федерального бюджета направят на создание интеллектуальных образовательных центров в библиотеке №6 Библиотечно-информационного центра имени Петра Семёнова-Тян-Шанского и военно-исторической библиотеке имени Михаила Водопьянова. На эти деньги обновят фонды, отремонтируют помещения, создадут современные информационные площадки для саморазвития личности и объединения местных сообществ, доступные в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Новые технологии позволят проводить открытые лекции, телемосты, тренинги, виртуальные научные опыты, путешествия, художественные перфомансы, интересные встречи. Посетители библиотек смогут предложить и свои собственные инициативы. Для жителей поселка Тракторостроителей и военного городка обновленные  библиотеки станут центрами притяжения,  где можно активно общаться, интересно и с пользой проводить время.

Всего на федеральный конкурс по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» было подано более 500 заявок из 78 регионов  России. 

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#библиотеки

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