Общество

сегодня, 15:34

По Липецкой области в фургоне везли пушку

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#оружие #машина #пушка
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По Липецкой области в фургоне везли пушку

Регистратор снял необычный груз в районе Ельца

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«Пацаны на стрелку едут» - видео с таким комментарием разместил на Ютуб разместил Валентин Жиров (видео отредактировано GOROD48 в виду присутствия в нем ненормативной лексики).

Машину с регистратором обогнала фура с раскрытыми настежь задними  створками фургона. На видео отчетливо видно, что везут пушку, причем весьма крупного калибра.

Куда везли орудие, судя по всему по трассе-М-4 неведомо. Скорее всего артиллерия предназначена для какого-нибудь мемориала, ведь сейчас так модно устанавливать всякого рода вооружения на въездах в населенные пункты и во всяких патриотических парках. К слову, каждый регион теперь обязан создать на своей территории мини-аналог парка «Патриот».

Напомним, позавчера по Ельцу проехал автомобиль «ВАЗ» с вооруженным молодым человеком в багажнике. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту сейчас проводится проверка.


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#оружие #машина #пушка
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Комментарии (6)

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РМСД

12 минут назад
Конечно не по полям, его пиндосы через временной портал телерепортировали.
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MH-17

25 минут назад
Бук террористам из Курска тоже не по полям везли.
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Ы

32 минуты назад
От нищеты, судя по фургону в скупку
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Нейтральный

38 минут назад
Гум помощь Новороссии
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Выборщик

39 минут назад
Готовятся к выборам
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От нищеты

45 минут назад
На металл везут сдавать алкаши,чего не понятно
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