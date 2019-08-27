Общество
сегодня, 15:34
По Липецкой области в фургоне везли пушку
Регистратор снял необычный груз в районе Ельца
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«Пацаны на стрелку едут» - видео с таким комментарием разместил на Ютуб разместил Валентин Жиров (видео отредактировано GOROD48 в виду присутствия в нем ненормативной лексики).
Машину с регистратором обогнала фура с раскрытыми настежь задними створками фургона. На видео отчетливо видно, что везут пушку, причем весьма крупного калибра.
Куда везли орудие, судя по всему по трассе-М-4 неведомо. Скорее всего артиллерия предназначена для какого-нибудь мемориала, ведь сейчас так модно устанавливать всякого рода вооружения на въездах в населенные пункты и во всяких патриотических парках. К слову, каждый регион теперь обязан создать на своей территории мини-аналог парка «Патриот».
Напомним, позавчера по Ельцу проехал автомобиль «ВАЗ» с вооруженным молодым человеком в багажнике. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту сейчас проводится проверка.
Машину с регистратором обогнала фура с раскрытыми настежь задними створками фургона. На видео отчетливо видно, что везут пушку, причем весьма крупного калибра.
Куда везли орудие, судя по всему по трассе-М-4 неведомо. Скорее всего артиллерия предназначена для какого-нибудь мемориала, ведь сейчас так модно устанавливать всякого рода вооружения на въездах в населенные пункты и во всяких патриотических парках. К слову, каждый регион теперь обязан создать на своей территории мини-аналог парка «Патриот».
Напомним, позавчера по Ельцу проехал автомобиль «ВАЗ» с вооруженным молодым человеком в багажнике. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту сейчас проводится проверка.
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