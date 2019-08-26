Происшествия
44 минуты назад
Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике
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Фото выложили в соцсети
В сообществе "Елец Новости города" опубликовано фото автомобиля, с человеком в багажнике.
Комментаторы предположили, что это пранк. Также ельчане написали, что это так играют в страйкбол, едут на выборы и в "соседнее село на дискотеку".
Комментаторы предположили, что это пранк. Также ельчане написали, что это так играют в страйкбол, едут на выборы и в "соседнее село на дискотеку".
1 1138
Ну и что