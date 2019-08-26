Происшествия

44 минуты назад

Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике

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#автомобиль #багажник #человек
Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике

Фото выложили в соцсети

В сообществе "Елец Новости города" опубликовано фото автомобиля, с человеком в багажнике. 




Комментаторы предположили, что это пранк. Также ельчане написали, что это так играют в страйкбол, едут на выборы и в "соседнее село на дискотеку".
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#автомобиль #багажник #человек

Комментарии (1)

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