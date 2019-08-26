Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике

Фото выложили в соцсети

В сообществе "Елец Новости города" опубликовано фото автомобиля, с человеком в багажнике.Комментаторы предположили, что это пранк. Также ельчане написали, что это так играют в страйкбол, едут на выборы и в "соседнее село на дискотеку".