Происшествия

14 минут назад

В квартире 21-летней нашли два килограмма марихуаны

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#наркотики
В квартире 21-летней нашли два килограмма марихуаны

Совсем недавно эту леди привлекали к ответственности за содержание наркопритона 

Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области 22 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома областного центра, принадлежащей 21-летней девушке, обнаружено и изъято более двух килограммов наркотического средства марихуана, что является крупным размером. Со слов подозреваемой, марихуану нарвала в поле для собственного потребления.

Девушка не раз попадала в поле зрения полицейских за потребление наркотических средств, а в июле этого года в отношении нее возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона.

23 августа СО ОП № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, т.е. незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ведется следствие, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#наркотики

Комментарии (1)

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Гыгы

4 минуты назад
Будет заниматься чесом на зоне.
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