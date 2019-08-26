В квартире 21-летней нашли два килограмма марихуаны

Совсем недавно эту леди привлекали к ответственности за содержание наркопритона

Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области 22 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома областного центра, принадлежащей 21-летней девушке, обнаружено и изъято более двух килограммов наркотического средства марихуана, что является крупным размером. Со слов подозреваемой, марихуану нарвала в поле для собственного потребления.



Девушка не раз попадала в поле зрения полицейских за потребление наркотических средств, а в июле этого года в отношении нее возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона.



23 августа СО ОП № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, т.е. незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ведется следствие, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

