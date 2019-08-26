Участковый застрелил дебошира

Мужчина только вернулся из колонии на волю.

В Саратовской области участковый застрелил устроившего после отсидки дебош мужчину, сообщает СУ СК РФ региона. По факту гибели 30-летнего мужчины в поселке Сенной Вольского района проводится проверка.



По предварительным данным, 25 августа в полицию позвонила жительница Сенного. Она рассказала, что вернувшийся из мест лишения свободы муж привел домой приятелей и после застолья со спиртным начал дебоширить. На место вызова прибыл участковый уполномоченный полиции. Агрессивный хозяин дома схватил нож и стал угрожать участковому. Когда он попытался ранить полицейского, тот сначала его предупредил, а потом выстрелил. Раненый дебошир забежал в квартиру. Участковый вызвал медиков, но по пути в больницу мужчина скончался.



Сейчас следователи опрашивают очевидцев. Свою проверку проводит также региональное ГУ МВД.

