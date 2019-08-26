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сегодня, 12:05

Участковый застрелил дебошира

179
#дебош
Участковый застрелил дебошира

Мужчина только вернулся из колонии на волю.

В Саратовской области участковый застрелил устроившего после отсидки дебош мужчину, сообщает СУ СК РФ региона. По факту гибели 30-летнего мужчины в поселке Сенной Вольского района проводится проверка.

По предварительным данным, 25 августа в полицию позвонила жительница Сенного. Она рассказала, что вернувшийся из мест лишения свободы муж привел домой приятелей и после застолья со спиртным начал дебоширить. На место вызова прибыл участковый уполномоченный полиции. Агрессивный хозяин дома схватил нож и стал угрожать участковому. Когда он попытался ранить полицейского, тот сначала его предупредил, а потом выстрелил. Раненый дебошир забежал в квартиру. Участковый вызвал медиков, но по пути в больницу мужчина скончался.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев. Свою проверку проводит также региональное ГУ МВД.
179
#дебош

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