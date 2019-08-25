Молодежь «Металлурга» не сумела победить на Центральном стадионе

Но впереди еще три матча на "Металлурге".

Дублеры «Металлурга» впервые в нынешнем году провели матч на главном стадионе Липецка. Правда, старина стадион «Металлург» не принес удачи молодой поросли липецкого футбола: сверстникам из курского «Авангарда» в первенстве СФФ «Центр» липчане уступили – 1:3.

Липчане стремились взять у гостей реванш за поражение в первом круге – 2:6, «Авангард-М» тоже не отсиживался в обороне, поэтому большая часть времени прошла «без середины поля» - мяч мелькал то в одной, то в другой штрафной.

На подмогу дублерам был брошен один из лидеров основного состава «Металлурга» Александр Харина, накануне получивший мало игрового времени в матче ПФЛ в Рязани. Однако снабжаемые передачами «профи» липецкие нападающие своими голевыми шансами не воспользовались, а «Авангард-М» до перерыва дважды «пробил» нашего вратаря Никиту Зеленова.

На 58-й минуте курянин Сергей Ярыгин мастерски исполнил штрафной – Зеленов был бессилен и пропустил третий мяч.

Липчан в концовке хватило лишь на гол престижа, который забил лучший бомбардир дублеров Разомазов. В своем излюбленном стиле Андрей на скорости ворвался в штрафную и резко пробил в ближнюю «девятку» - 1:3.

«Металлург-М» выступает лучше, чем в прошлые годы, но пока занимает 11-е место – 16 игр, 11 очков. Но мы все равно верим в восхождение нашей команды, ведь следующие три домашних матча она проведет на своем поле, и опять – на «Металлурге». Ближайший матч 31 августа с «Космонавтом» из Калуги.

«Металлург-М» - «Авангард-М» (Курск) – 1:3 (0:2)

Голы: Шатаев, 10 (0:1). Паршиков, 20 (0:2). Ярыгин, 58 (0:3). Разомазов, 81 (1:3).

«Металлург-М»: 1. Зеленов, 15. Денежкин, 4. Акиничев (19. З.Иванников, 72), 14. Смирных, 47. Скопинцев, 25. В.Чернышов (7. Тиньков, 53), 24. Тарлыков, 6. А.Харин (8. Потрусаев, 63), 9. Колченко, 17. Разомазов, 10. Глебов.

«Авангард-М»: 16. Скоробогатько, 4. Беляев, 25. Марущенко (18. Ободников, 21), Медведев, 7. Макс.Тарасов, 87. Холявский (93. К.Куприянов, 58), 22. Дм.Степанов, 19. Ярыгин, 6. А. Матвеев (77. Дм. Сергеев, 83), 88.Паршков (70. Гершун, 75), 97. Шатаев (71. Маньков, 46.

Предупреждены: Акиничев, 34. Ярыгин, 34. Ободников, 40. Смирных, 60. Потрусаев, 64. Куприянов, 84, Медведев, 87, Разомазов, 90.

Судьи: П. Таекин, И.Квасов (оба Рязань), Р.Прозуткин (Тула). Инспектор В.Тарасов (Тула).

24 августа. Липецк. Стадион «Металлург». 200 зрителей.