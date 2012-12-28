Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
ДТП случилось неделю назад в Грязинском районе.
Наказание до 5 лет лишения свободы ждёт 27-летнего водителя из-за ДТП, которой произошло 24 марта на 24-м километре автодороги «Липецк-Грязи».
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемый, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасности движения, осуществил обгон автобуса «ПАЗ». В результате маневра фигурант допустил наезд на мужчину, который в это время осуществлял замену колеса на автомобиле «Ниссан» на обочине.
Кроме того, иномарка столкнулась и с автобусом. К счастью, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
А вот 31-летний мужчина, менявший колесо, с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу, где в тот же день скончался
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