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Погода в Липецке
Голый мужчина бегал сегодня по Лебедяни
Происшествия
Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг
Происшествия
Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
Общество
На мемориале площади Героев установлены заезды для уборочной техники
Общество
Холодную воду в воскресенье отключат на пяти улицах Липецка
Общество
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
Происшествия
Зачем же делать то специально, что можно сделать невзначай?
Неделя 48
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Происшествия
Читать все
Происшествия
316
31 минуту назад
1

Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине

ДТП случилось неделю назад в Грязинском районе.

Наказание до 5 лет лишения свободы ждёт 27-летнего водителя из-за ДТП, которой произошло 24 марта на 24-м километре автодороги «Липецк-Грязи».

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемый, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасности движения, осуществил обгон автобуса «ПАЗ». В результате маневра фигурант допустил наезд на мужчину, который в это время осуществлял замену колеса на автомобиле «Ниссан» на обочине.

Кроме того, иномарка столкнулась и с автобусом. К счастью, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

А вот 31-летний мужчина, менявший колесо, с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу, где в тот же день скончался

ДТП
авария
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Комментарии (1)

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Александр
4 минуты назад
И права забрать пожизненно.
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