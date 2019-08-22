Надежды липецкого футбола наконец-то сыграют на главном стадионе города

А сокольскую арену тем временем закрыли на ремонт.

Дублеры «Металлурга», выступающие в первенстве Союза федераций футбола «Центр» (третий дивизион) ближайший матч в субботу, 23 августа против резервистов курского «Авангарда» проведут на Центральном стадионе Липецка.

Сам по себе этот факт не совсем обычный, ведь обычно молодые липчане принимали соперников на стадионе «Сокол». Однако теперь там начались работы по укладке подогрева, и «Металлург-М» переедет на главный стадион.

«Металлург-М» - уже не мальчик для битья, которым был, допустим, в прошлом году. В активе команды Дмитрия Бугакова в этом сезоне уже три победы (для сравнения до этого был один выигрыш за два года), так что прогресс налицо. Плюс, лидеров команды постоянно забирают в основной состав, где в нынешнем сезоне, например, успешно выступает полузащитник Андрей Мохов, начинавший год в дубле.

Ближайшие соперники для липчан весьма принципиальны. Дублеры клуба ФНЛ в первом круге в Курске победили нашу команду – 6:2, и сейчас все юные «сталевары» мечтают о реванше. Тренер главной команды Сергей Машнин не стал ослаблять дублеров перед важной игрой и не взял в поездку на завтрашний матч в Раменском лидеров дубля хавбека Андрея Разомазова (забил оба гола липчан в Курске) и форварда Владислава Колченко, да вдобавок отрядил на подмогу юным опытного вратаря Давида Икановича.

Начало матча 23 августа в 14.00, вход свободный.