На дорогах области сбили двух детей, с места одной из аварий скрылся водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 августа в Липецке на улице 8 Марта 20-летний водитель «ВАЗ-2103» сбил вне зоны пешеходного перехода 11-летнюю девочку. Ребнка госпитализировали в областную детскую больницу.



В селе Строжевое Усманского района водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил 13-летнего подростка и скрылся с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе поисковых мероприятий отыскали 34-летнего водителя «Шкоды». Мальчику оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Усманская МРБ» и направили на амбулаторное лечение.



В Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин – Лев Толстой опрокинулся мотоцикл «Сузуки» 23-летнего водителя. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушение водителем скоростного режима. Пострадавший доставлялся в ГУЗ «Чаплыгинская» РБ, после оказания помощи отпущен.



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1563 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1205 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.





