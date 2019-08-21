В России
29 минут назад
Шойгу готовит ответные меры
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Министр обороны оценил ситуацию у западных границ РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах страны из-за растущего военного присутствия НАТО в Восточной Европе. «Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», цитируют СМИ министра обороны РФ. Шойгу сообщил, что военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы ПРО США в Румынии и Польше.
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения, сообщает РИА Новости. Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Продолжится и комплектование войск контрактниками: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек. Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза — 2019". Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.
На румынской территории с 2016 года функционирует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. По утверждению Пентагона, они предназначены для перехвата баллистических ракет, но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что с помощью Mk-41 могут быть запущены крылатые ракеты «Томагавк», а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон всегда отрицал это, но 2 августа договор прекратил действовать, напоминает «Газета». Теперь США и Румыния собираются укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Не менее Румынии на укрепление восточного фланга нацелена и Польша. Об этом 17 июля в эфире Polskie Radio говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Кроме того, он напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса.
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения, сообщает РИА Новости. Кроме того, ЗВО получит более 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Продолжится и комплектование войск контрактниками: в этом году уже отобрано более девяти тысяч человек. Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений "Щит Союза — 2019". Шойгу подчеркнул, что мероприятия носят "исключительно оборонительный" характер.
На румынской территории с 2016 года функционирует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. По утверждению Пентагона, они предназначены для перехвата баллистических ракет, но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что с помощью Mk-41 могут быть запущены крылатые ракеты «Томагавк», а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон всегда отрицал это, но 2 августа договор прекратил действовать, напоминает «Газета». Теперь США и Румыния собираются укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Не менее Румынии на укрепление восточного фланга нацелена и Польша. Об этом 17 июля в эфире Polskie Radio говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. Кроме того, он напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса.
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