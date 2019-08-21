Тротуар перегорожен, ребенок на самокате мчит по проезжей дороге (ФОТО)

Продолжаем с помощью читателей припечатывать к позорному столбу городских автохамов.

Автохамство не только не красит тех, кто совсем не думает об окружающих, оно еще и опасно.

Пример – верхнее фото. Из-за того, что тротуар перегорожен ребенок катит на самокате по дороге, по которой снуют туда-сюда авто. А потом мы удивляемся, что сбивают детей «по невнимательности». Снимок от 8 августа, сделан в 12:41 на улице 60-летия СССР у дома №23.





Перегораживать тротуар, на наш взгляд, вообще – последнее дело. Тем более, если он единственный. Фото с улицы Катукова.





А если еще автомобиль парализовал пешеходам движение в трех направлениях, то тут вообще нет слов. И никакие блатные номера и марка авто не могут служить оправданием. Запечатлено на улице Советской.





Улица Липовская. Водитель мог бы проехать на несколько метров дальше и не мешал бы никому. Но, видимо, это показалось ему непосильным трудом.





Традиционный наш бич – парковка на газонах, из-за которой газоны в стране, похоже, никогда не догонят по качеству английские. А осенью машины будут развозить колесами грязь по всему городу, от чего вид будет – тоска и уныние. Фото с улицы Хорошавина, причем по состоянию газона отлично заметно, какую часть облюбовали для стоянок, а которую – не тронули.





Качество снимка с Катукова, 40 не самое лучшее, а ситуация – ужасная.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.