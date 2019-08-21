Общество

51 минуту назад

Тротуар перегорожен, ребенок на самокате мчит по проезжей дороге (ФОТО)

14 830
#Автохамы #машины #парковки
3
Тротуар перегорожен, ребенок на самокате мчит по проезжей дороге (ФОТО)

Продолжаем с помощью читателей припечатывать к позорному столбу городских автохамов.

Автохамство не только не красит тех, кто совсем не думает об окружающих, оно еще и опасно.

Пример – верхнее фото. Из-за того, что тротуар перегорожен ребенок катит на самокате по дороге, по которой снуют туда-сюда авто. А потом мы удивляемся, что сбивают детей «по невнимательности». Снимок от 8 августа, сделан в 12:41 на улице 60-летия СССР у дома №23.

Катукова, 29.jpeg

Перегораживать тротуар, на наш взгляд, вообще – последнее дело. Тем более, если он единственный. Фото с улицы Катукова.

WP_20190809_15_48_42_Smart.jpg

А если еще автомобиль парализовал пешеходам движение в трех направлениях, то тут вообще нет слов. И никакие блатные номера и марка авто не могут служить оправданием. Запечатлено на улице Советской.

Липовская.jpeg

Улица Липовская. Водитель мог бы проехать на несколько метров дальше и не мешал бы никому. Но, видимо, это показалось ему непосильным трудом.

Хорошавина.jpeg

Традиционный наш бич – парковка на газонах, из-за которой газоны в стране, похоже, никогда не догонят по качеству английские. А осенью машины будут развозить колесами грязь по всему городу, от чего вид будет – тоска и уныние. Фото с улицы Хорошавина, причем по состоянию газона отлично заметно, какую часть облюбовали для стоянок, а которую – не тронули.

Катукова, 40.jpeg

Качество снимка с Катукова, 40 не самое лучшее, а ситуация – ужасная.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

14 830
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

8 минут назад
Для кого вы пишете эти статьи? К остановке, напротив администрации со стороны драм театра, общественный транспорт не может подъехать и высаживают пассажиров прямо на дороге. И все слепые, никто не видит нарушений. А могли бы пополнить бюджет города. Но видимо надо Артамонову проехать на автобусе до этой остановки в * погоду и пролезть между машинами в чистом костюме.
ответить

Блеск

9 минут назад
Юрист, это всё от зависти , завидуют бурьяну под нашими авто , орошается бурьян и цветёт в 100 раз сильнее ! Бурьян ! Всё для него !
ответить

Юрист

12 минут назад
По парковке на тротуаре у домов просто вызывайте ГИБДД, пару раз штрафанут и все сразу начнут ставить на проезжей части, как было с парковкой у дома №9 по ул. Липовской. Там все машины стоят только на дороге у забора детской площадки(площадки для выгула собак) и ни одной на тротуаре с заездом на бордюрный камень.
ответить

Перри Мейсон

12 минут назад
"У них денег – куры не клюют А у нас – на водку не хватает!" В. С. Высоцкий
ответить

Блеск

15 минут назад
вы просто все завидуете , ярким , стильным автовладельцам ,которые всего добились в жизни сами и поэтому , ставят свои классные авто в бурьян ! Хотим и ставим ! Хотим в бурьян , и ставим в бурьян !
ответить

домохозяйка

19 минут назад
а во дворах на ул.неделина у домов 39,41,51 вообще нет тротуаров.дети гоняют по дороге, а детская площадка вся заставлена автомобилями
ответить

Перри Мейсон

22 минуты назад
Козявка, для деревни и бурьян газон)))
ответить

Едросовская

25 минут назад
власть сама должна наводить порядок ,но переложила это на народ ,зачем нам такая власть !
ответить

Вован настоящий

25 минут назад
Ирина,, а разве нельзя эту проволоку перерезать и припарковвть свою машину?
ответить

Козявка

25 минут назад
Где вы видите здесь газоны??? Газон — участок земли с искусственно созданным травяным покровом ; травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89). А вот на тротуаре ставить авто ниизя
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке большое отключение воды
#водоснабжение
В Липецке большое отключение воды

23 минуты назад

Общество
Для ельчан споют иностранец и победительница «Фабрики звезд»
#День города
3
Для ельчан споют иностранец и победительница «Фабрики звезд»

сегодня, 14:44

Общество
Возле парка Победы переделали пешеходный переход
#переход #ремонт дорог
10
Возле парка Победы переделали пешеходный переход

сегодня, 14:05

Общество
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время
#Алкоголь #жалоба #ночная торговля
11
Липчане за один день подали 27 жалоб на торговлю алкоголем в ночное время

сегодня, 14:01

Общество
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах
#поборы в школах
33
Прокуратура области открывает «горячую линию» по поборам в школах

сегодня, 13:30

Общество
Липчанин покажет всему миру как варят в России
#чемпионат #сварка #WorldSkills
44
Липчанин покажет всему миру как варят в России

сегодня, 12:43

Общество