Общество

сегодня, 11:22

22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка

9 1419
#оскорбление
2
22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка
22-летняя жительница Липецка признана судом виновной в оскорблении ребенка и оштрафована на тысячу рублей. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, девушка с использованием ненормативной лексики и обидных выражений выясняла отношения с несовершеннолетней соседкой.

Родители девочки пожаловались в прокуратору, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
9 1419
#оскорбление
2

Комментарии (9)

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Что может

5 минут назад
Что же там за конфликт и что же там за "соседка", что у взрослого "выпросила" оскорбление????????? Как то не принято детям вступать в прерикания со старшими...... воспитанным конечно детям!
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Я

23 минуты назад
Читатель, это просто. Х-хромосома, Y-хромосома, Й- слияние мужчины с женщиной с сильнейшим энергетическим обменом.
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ДНР

33 минуты назад
Правильно надо за нецензурную брань в отношении человека надо отдавать под суд -а то надоело слушать брань от не адекватного люда --а сейчас полнолуние у них обострение шизы.
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Ну вот,а потом этот

42 минуты назад
Ребёнок попадёт поду машину , сойдёт с ума, останется без глаза или простое будет всю жизнь несчастный. А глупые родители будут скулить и удивляться "за что"?. А вот за такие вещи и посылаются проклятья.
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Фауст

47 минут назад
Ух ты! Прикольно, теперь молодежь начнут штрафовать везде, а она любит поругаться!.....
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Читатель

сегодня, 11:37
А то ты не знаешь, я поражен. не может быть
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Ха

сегодня, 11:36
Это пыздец какой то
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гость

сегодня, 11:35
после xuj -что я сейчас прочитала?????
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Читатель

сегодня, 11:33
Что значит слово "xuj"
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