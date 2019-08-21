22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка

22-летняя жительница Липецка признана судом виновной в оскорблении ребенка и оштрафована на тысячу рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, девушка с использованием ненормативной лексики и обидных выражений выясняла отношения с несовершеннолетней соседкой.



Родители девочки пожаловались в прокуратору, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

