Общество
сегодня, 11:22
22-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление ребенка
9 1419
22-летняя жительница Липецка признана судом виновной в оскорблении ребенка и оштрафована на тысячу рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, девушка с использованием ненормативной лексики и обидных выражений выясняла отношения с несовершеннолетней соседкой.
Родители девочки пожаловались в прокуратору, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, девушка с использованием ненормативной лексики и обидных выражений выясняла отношения с несовершеннолетней соседкой.
Родители девочки пожаловались в прокуратору, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
9 1419
Что может
Я
ДНР
Ну вот,а потом этот
Фауст
Читатель
Ха
гость
Читатель