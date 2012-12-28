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сегодня, 13:09
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Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами

Депутаты горсовета посоветовали директору муниципальной экономической зоны как можно скорее вывести ее на самоокупаемость.

Сегодня комиссии Липецкого горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства директор МБУ «Технопарк-Липецк» Александр Шацких рассказал о результатах деятельности мини-экономзоны.

Он сообщил, что резидентами технопарка являлись на начало года 49 компаний, включая 22 новых, с заявленным объемом инвестиций 489,8 млн рублей, что больше показателей 2023 года в 3,7 раза. Они создали 614 рабочих мест (+22,6%), уплатили 420,4 млн рублей налогов, в два раза больше, чем годом ранее. Оказалось, что 26 резидентов технопарка занимаются импортозамещением, а четыре компании объединили усилия для выпуска БПЛА. Также было заявлено о создании нового центра робототехники, который в сотрудничестве с московской компанией «Перманент К&М» готовит кадры для работы с автоматизированными системами и внедрения «умных» решений на предприятиях региона.

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Липецкий технопарк заработал в прошлом году 43,8 млн рублей от приносящей доход деятельности, на четверть больше, чем годом ранее, при этом получив от мэрии 11,7 миллионов субсидии на выполнение муниципального задания. Фонд оплаты труда бюджетного учреждения составил при этом 21,7 млн рублей (в 2023-м ФОТ был куда скромнее — 14,3 миллиона).

— Вы заработали 43 миллиона, а из городского бюджета получили еще 11. Значит, вы можете уже выйти на самоокупаемость? — поинтересовался председатель депутатской комиссии Станислав Каменецкий.

Вопрос явно не понравился директору технопарка. Вместо короткого ответа депутаты услышали от Александра Шацких пространные суждения о двух открывающихся технопарку путях. Он либо институт развития инноваций, либо коммерческий проект. Да, можно отказаться от муниципальных 11 миллионов, но тогда нужно менять юридическую форму организации. Если же мы хотим стать коммерческим предприятием, нужно сокращать персонал, поднимать налоги для резидентов…

— Мы можем пойти по любому из путей, — сказал в итоге директор экономзоны.

— Так вы за инновации или за сдачу помещений в аренду за полцены? — дожимал Шацких председатель депутатской комиссии.

Директор МБУ, кажется, обиделся. Он сказал, что резиденты технопарка — разного качества. Кто-то уже выпускает товарную продукцию, но большинство еще находится на первой стадии своего развития. И им на этом этапе нужны помощь извне и льготы.

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— Из института выпускают даже нерадивых студентов с синими дипломами. Выпускайте тех, кто созрел, в свободное плавание, а на их место запускайте других, — посоветовали директору экономзоны.

— Просто выпустить… Как? — изумился Александр Шацких.

Такую реакцию депутаты горсовета уже видели годом ранее, когда задали такой же вопрос предыдущему директору МБУ Жанне Хайрединовой. Тогда она сказала следующее:

— Как так, взять и просто выпустить резидентов на рынок? Мы должны стимулировать появление частных технопарков и индустриальных парков, где бы работал бизнес. Нельзя выгонять бизнес на улицу. Наша новая концепция — собирать не только тех предпринимателей, которые созрели, у которых есть свои идеи, а растить тех, кто только хотел бы заниматься инновационным бизнесом…

А еще выяснилось, что ранее приобретенный за бюджетные средства строительный 3D-принтер никому из резидентов неинтересен. Зато Александр Шацких сообщил о новом своем проекте: «Молодежная команда» и «Агент Технопарка», позволившим вовлечь в профориентационную деятельность 61 подростка:

— Надо готовить кадры для наших резидентов. Мы активно работаем с молодежью. Надеемся, что за лето сто школьников станут «агентами» технопарка, расскажут о том, что у нас увидели по месту своей учебы другим школьникам.
МБУ «Технопарк-Липецк»
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Гоните
7 минут назад
Его,пока не поздно.
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Денежки
17 минут назад
Тю тю
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58 минут назад
Между красивыми и умными - путь в никуда!
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Вот это поворот | ))))))
сегодня, 13:24
А еще выяснилось, что ранее приобретенный за бюджетные средства строительный 3D-принтер никому из резидентов неинтересен.
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Свидетель Технопарка
сегодня, 13:18
новая секта появляется в Пипецке - агенты Технопарка
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Так как есть
сегодня, 13:17
Серьезные инвесторы, в среднем по 8 млн с каждого за год, на уровне 3 комнатной квартиры. За такие инвестиции можно только лапти плести или из готового китайского барахла конструктор собирать.
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Р
сегодня, 13:14
Одно название толку ноль
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