Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка

В сентябре липчанам предстоит выбрать 36 депутатов.

В Липецке началась кампания по выборам седьмого созыва городского Совета. Первая фаза кампании, выдвижение кандидатов, продлится с 20 июня по 19 июля.Участвовать в выборах могут как кандидаты от парламентских партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду!», «Новых людей», представленных в областном и городском Советах «Партии Пенсионеров» и «Коммунистов России», представители иных избирательных объединений и самовыдвиженцы. Двум последним категориям кандидатов в зависимости от размера избирательного округа необходимо собрать от 47 до 66 подписей горожан в свою поддержку.Следующий этап избирательной кампании — проверка избирательными комиссиями предоставленных выдвиженцами для участия в выборах документов, и их регистрация кандидатами в депутаты. При этом агитировать за себя кандидаты могут сразу после подачи документов.16 августа начнется период агитации в СМИ. Выборы назначены на 14 сентября — единый день голосования.В Липецке почти 400 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать различными способами. Традиционным — на избирательном участке, или с помощью системы дистанционного электронного голосования.36 депутатов Совета избираются сроком на пять лет простым большинством голосов.