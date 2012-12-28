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сегодня, 11:45
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Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка

В сентябре липчанам предстоит выбрать 36 депутатов.

В Липецке началась кампания по выборам седьмого созыва городского Совета.  Первая фаза кампании, выдвижение кандидатов, продлится с 20 июня по 19 июля.

Участвовать в выборах могут как кандидаты от парламентских партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду!», «Новых людей», представленных в областном и городском Советах «Партии Пенсионеров» и «Коммунистов России», представители иных избирательных объединений и самовыдвиженцы. Двум последним категориям кандидатов в зависимости от размера избирательного округа необходимо собрать от 47 до 66 подписей горожан в свою поддержку.

Следующий этап избирательной кампании — проверка избирательными комиссиями предоставленных выдвиженцами для участия в выборах документов, и их регистрация кандидатами в депутаты. При этом агитировать за себя кандидаты могут сразу после подачи документов.

16 августа начнется период агитации в СМИ. Выборы назначены на 14 сентября — единый день голосования.

В Липецке почти 400 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать различными способами. Традиционным — на избирательном участке, или с помощью системы дистанционного электронного голосования.

36 депутатов Совета избираются сроком на пять лет простым большинством голосов.
выборы
горсовет
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Бармэн
12 минут назад
Кто платит - тот и заказывает музыку......
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Народ
18 минут назад
Надо всех поменять на новых, в основном они все управляют УК, так пусть управляют в одном месте. Нам нужны защитники наших интересов, а не своих.
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19 минут назад
В списках избираемых появятся граждане, широко известные в узких кругах.
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Чей надо кум
46 минут назад
Какие выборы?! У нас уже всé расписано
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Р
сегодня, 12:02
Как всегда победит тот за кого не голосовали. Главное правильно считать...
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Цирк
сегодня, 12:02
Клоунов назначает директор цирка.
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Кого
сегодня, 12:00
надо, уже приняли в депутаты.
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