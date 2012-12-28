Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Политика
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сегодня, 11:45
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Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка
В сентябре липчанам предстоит выбрать 36 депутатов.
Участвовать в выборах могут как кандидаты от парламентских партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду!», «Новых людей», представленных в областном и городском Советах «Партии Пенсионеров» и «Коммунистов России», представители иных избирательных объединений и самовыдвиженцы. Двум последним категориям кандидатов в зависимости от размера избирательного округа необходимо собрать от 47 до 66 подписей горожан в свою поддержку.
Следующий этап избирательной кампании — проверка избирательными комиссиями предоставленных выдвиженцами для участия в выборах документов, и их регистрация кандидатами в депутаты. При этом агитировать за себя кандидаты могут сразу после подачи документов.
16 августа начнется период агитации в СМИ. Выборы назначены на 14 сентября — единый день голосования.
В Липецке почти 400 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать различными способами. Традиционным — на избирательном участке, или с помощью системы дистанционного электронного голосования.
36 депутатов Совета избираются сроком на пять лет простым большинством голосов.
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